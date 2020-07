Fiesta Karibeña te trae los mejores artistas para celebrar este 27 y 28

Compartir Facebook

Le cantan a la patria. Una constelación de artistas, es la que tendremos como previas a la celebración del 199 aniversario de nuestro querido Perú. Este será un festejo en honor a la tierra que nos vio nacer y que hoy más que nunca demuestra que es una raza guerrera que no se deja vencer ante las adversidades.

Como un gran regalo de Fiestas Patrias, Fiesta Karibeña trae a los mejores exponentes nacionales para deleitar con un concierto vía online. Agua Azul, Orquesta Papillón, Los 5 de Oro, Los Hermanos Cartagena, Javier Lobatón, Los Hermanos Castro, Daniela Darcourt y Josimar, cantarán este Lunes 27 de Julio desde las 07:00 p.m. y el Martes 28 desde las 03:00 p.m. a través del Facebook de Radio Karibeña y Karibeña Tv en los 6.2 de señal abierta.

“El Perú está de Fiesta y estamos rumbo al bicentenario, así que a pesar de la coyuntura no podemos dejar de ser agradecidos con esta tierra hermosa, los peruanos no nos dejamos vencer nunca y menos por esta pandemia. Nosotros estamos muy contentos porque a pesar que no estamos trabajando en los escenarios, nuestros fans nos han demostrado su total cariño y comprensión”, comentó la cantante Caroline Tello de Orquesta Papillón.

DATO:

Usted podrá ser parte del show de Fiestas Patrias totalmente gratis a través de todas nuestras plataformas. En el Facebook de Radio Karibeña y en Karibeña TV 6.2 de la señal abierta.

