El inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial Catar 2022 fue postergado debido a la pandemia del coronavirus, ante ello, se tiene previsto que el inicio del torneo de selecciones se inicie en septiembre en esta parte del continente, tal como estaba planificado, de acuerdo a la normativa de la FIFA.

Sobre el tema, el Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el argentino Gonzalo Belloso, contó en Sportia, de TyC Sports, que la FIFA mantiene esa idea, aunque todo se deberá oficializar cuando más cerca se esté de la fecha pensada.

“El calendario de Eliminatorias para el Mundial no es simple de cambiar ya que está coordinado con la FIFA. Por ahora, está planteado comenzar en septiembre como estaba pauteado, pero no puedo decir si se va a jugar o no en esa fecha. La idea es respetar el calendario. Después, más cerca de la fecha, se determinará si se puede jugar o no”, aseguró.

LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

Por otro lado, Belloso se refirió a la posible reanudación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. “Nuestra obligación es encontrar el escenario adecuado para que la actividad en las Copas vuelva, pero tenemos que analizar la situación de cada país frente a la pandemia y la idea es que se juegue lo antes posible. Va a ser muy difícil pero estamos haciendo todo lo posible para que suceda”, comentó.

Eso sí, Belloso no le cerró las puertas a la chance de que los certámenes se terminen el próximo año. “Si se tienen que terminar el año que viene, tendrá que ser así. También tenemos que ver los calendarios y los torneos de cada país para que se determine la clasificación de las Copas del año que viene”, sentenció.