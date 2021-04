Figuras del espectáculo le dan con ‘palo’ a Yahaira Plasencia

Diversas figuras de la pantalla chica se mostraron indignados, ante las imágenes de la intervención policial a la casa de Cieneguilla, donde la cantante Yahaira Plasencia organizó su fiesta de cumpleaños, pese a las prohibiciones del estado para evitar el contagio de la Covid-19.

Tula Rodríguez, calificó el accionar de la salsera como una ‘vergüenza’ e indicó que: “a tus 27 años eres una mujer adulta y sabes completamente lo que está bien y lo que está mal”.

Mira además: Magaly se burla de arrugas de Gisela: «Ya no le hacen primer plano»

Del mismo modo, Ricardo Rondón condenó el actuar de la integrante de ‘Esto es guerra’ y aseguró que una imagen vale más que mil palabras. “No se puede justificar lo injustificable. Es la protagonista de una noticia tan penosa y tan lamentable”, sostuvo.

El periodista, Federico Salazar se tomó unos segundos de su noticiero para rechazar la actitud de la chica reality. “Absolutamente reprochable, por cierto, esta acción que, además, vemos repetirse en muchos casos”, dijo el conductor de “América Noticias”.

Entérate de más: Hugo García regresa por lo alto a EEG tras estar en Puerto Rico: «De nuevo en casa»

Asimismo, Rebeca Escribens envió un mensaje a la intérprete de “Y le dije no” -que incluso fue captada escondida en la maletera de un auto- y al chico reality -quien se ocultó en el baño para que tomen conciencia del difícil momento por el que pasan los peruanos.

“¡Chibolos, entiendan! estamos viviendo por momentos terribles, extremos. Agradece que todos los días abres los ojos y puedes respirar porque hay mucha gente que no puede”, expresó Rebeca.

#Espectáculos “Ustedes saben que no he visto un primer plano de la ‘Señito’. No le hacen primer plano. Hemos buscado con el equipo para verle la cara de cerca, pero nada", indicó.https://t.co/M2GJAVbPW7