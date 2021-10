Filtran fotos de Porcella en Onlyfans y Shirley Cherres ríe: “Lo único grande es su estatura”

Compartir Facebook

‘Instarándula’ mostró fotos del Onlyfans de Nicola Porcella y usuarias se quejan porque no muestra nada que debería mostrar.

Nicola Porcella anunció hace poco que empezaría a hacer contenido para Onlyfans. Algunos, como Samuel Suárez de ‘Instarándula’ dudaron de que el ‘chico reality’ pueda subir contenido ‘hot’ a la plataforma y parece que estuvo en lo correcto.

Pues muchas usuarias que se habían suscrito para poder ver a Nicola como Dios lo trajo al mundo, se mostraron decepcionadas. Ellas mandaron algunas de las fotografías del ‘chico reality’ y en ‘Instarándula’ las hicieron públicas, tapando las partes importantes.

Esto generó las reacciones de la ‘ex porrista’ que en algún momento aseguró haber tenido intimidad con Porcella. Ella dio algunas palabras desalentadoras para las fans del Onlyfans de Porcella, acerca de su encuentro íntimo.

“Yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito (…) No le veo mucho futuro con su ‘Onlyfans’. Lo único grande que tiene es el tamaño de estatura y sus ojos celestes”, dijo Shirley.

Luego en aras de evitar una demanda por difamación o algo parecido, de parte de Porcella, Shirley quiso dejar en claro a qué se había referido con sus palabras. “Lo que estoy afirmando es lo que experimenté, estuve con él, pasamos muchísimas horas juntos e hicimos muchas cositas traviesas”, comentó.

El ‘ex capitán de los guerreros’ aclaró de una vez por todas que no tiene intenciones ni ganas de regresar a ‘Esto es Guerra’.

Nicola Porcella regresó al Perú una vez más y se desconoce por cuánto tiempo se quedará en el país, pero ya surgieron dudas con respecto al tema. El ex integrante de ‘Esto es Guerra’ está harto de que le pregunten todo el tiempo si tiene planes de regresar a competir al ‘reality’.

En más de una ocasión, Nicola ha recibido cuestionamientos sobre su regreso al conocido ‘reality’. Asimismo, él ha negado tener planes de regresar en más de una ocasión pues hay rumores de que tuvo problemas con la misma producción del programa y por eso se dio su salida.

Esta vez le pasó lo mismo, pero él ya no se tomó el tiempo de explicarlo a detalle sino que se molestó. “No (voy a regresar), ya se los dije, se los repetí mil veces, ni de parte de ellos, ni de parte mía, no voy a volver, no voy a pisar más Esto es guerra, ya se cerró ese ciclo, muy agradecido, pero no, no voy a volver”, comentó Nicola.

