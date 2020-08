Compartir Facebook

A pesar que Melissa Klug negó tener una relación con el futbolista Jesús Barco, ahora el programa de espectáculos de ATV difundió una fotografía de la chalaca junto al joven pelotero. En la instantánea se puede apreciar a la ex de Jefferson Farfán acurrucada en los brazos del jugador de 23 años.

Al ser consultada al respecto, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se mostró incomoda y afirmó que continuarán viéndola con el pelotero.

“Hay confianza, sí hay. Muchísima. ¿Me van a seguir viendo con él (Con Jesús Barco)? Sí, me van a seguir viendo con él”, declaró Melissa al programa de espectáculos.

“Así esté apoyada en su pecho, así esté abrazada, así esté abrazándolo por atrás por delante, no sé, no tengo nada que hablar”, añadió tajantemente.

VIVE INTENSAMENTE

Tras la difusión de la foto donde se luce con Barco, la empresaria dejó un mensaje de reflexión en su Instagram donde aconseja vivir el día a día.

“Y de pronto te das cuenta… que ya no quieres desperdiciar ni un segundo del día en estar dónde no te sientes cómoda, que ya no quieres ir a donde se drena tu energía, que ya no quieres estar por “compromiso” en lugares, con personas o sentimientos que traen estrés a tu vida”, se lee en la imagen que compartió.

LA AMPAYARON EN SALIDITAS CON BARCO

Recordemos que el mes pasado, Melissa Klug fue ampayada en saliditas con el deportista avivando los rumores de un romance. Además, la chalaca dejó en claro que no tiene problemas en enamorarse de alguien mucho más joven.

“A estas alturas, eso es un tabú pasado. Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades es un pensamiento a la antigua… Yo creo que los tiempos han cambiado”, indicó.

Asimismo, contó que conoce “años” al deportista y confesó que le gustaría volverse a enamorar. “Es evidente que hay confianza entre nosotros y no tendría nada de malo (una relación) porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, aseveró la ‘Woman del Callao’.

