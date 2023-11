Filtran lista de las posibles 20 finalistas del Miss Universo 2023 ¿Está Camila Escribens?

Este 18 de noviembre se llevará a cabo el certamen de belleza Miss Universo 2023 en donde se conocerá a la sucesora de la reina estadounidense R’Bonney Gabriel. Ante ello, hay mucha expectativa por conocer a las finalistas que disputarán la ansiada corona del certamen. Por ello, todas las candidatas ya preparan los últimos detalles previo a este importante evento. Sin embargo, ya se conocería a las finalistas, según una presunta lista filtrada en donde figuran los nombres de 20 concursante. ¿Camila Escribens se encuentra en la lista? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Filtran supuesta lista de las finalistas del Miss Universo 2023

Recordemos que el pasado 15 de noviembre se llevó a cabo el desfile preliminar del Miss Universo 2023. Esto con el fin de tener una noción de cómo sería el desenvolvimiento de las participantes durante la fecha central con una pasarela en bikini y traje de noche. No obstante, según una presunta lista que pertenecería a la organización, los nombres de las finalistas ya se sabrían. Por ello, muchos se preguntan si Camila Escribens figura en dicho listado.

Ante ello, el supuesto documento se ha viralizado rápidamente en redes sociales. Sin embargo, no se ha confirmado su veracidad hasta el momento. «Los puntajes dados por los miembros de la selección(…) El siguiente documento contiene las 20 semifinalistas(…)», se lee en la primera parte del documento traducido al español.

Recordemos que todos los años se filtran documentos que presuntamente son verdaderos, pero terminan siendo falsos. No obstante, esta actual lista filtrada ha remecido las redes sociales causando la expectativa de influencer de diferentes países, pues la sorpresa llegó cuando vieron que no estaban sus candidatas.

¿Camila Escribens aparece en la lista?

Ante esta filtración, muchos se preguntan si la peruana Camila Escribens logró posicionarse. Recordemos que fuentes locales informaron que la peruana se posicionó en el Top 5 de las mejores en el desfile preliminar en traje de baño que se llevó a cabo el último 15 de noviembre. De igual forma, siguiendo los pasos de Miss Tailandia, Miss Nicaragua y Miss Venezuela, quienes fueron las primeras en el certamen.

No obstante, la peruana no logró posicionarse en la lista de finalistas en el concurso «Voice for change», la cual busca encontrar a la representante que haga cambios importantes para el bienestar de alguna causa. Desafortunadamente, en esta supuesta lista filtrada de las 20 finalistas no estaría nuestra representante Camila Escribens. Aún así, nada ha sido confirmado a la fecha.