Finanzas familiares: El 48% de peruanos con reducción de ingresos por la pandemia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Si se toman las últimas tres décadas en Perú, se puede afirmar de acuerdo a los datos que indican los especialistas en economía, que se está viendo una caída de la actividad en un porcentaje que es del 16,25% interanual, al menos en los primeros meses del 2020. De acuerdo a organismos internacionales como puede ser el Fondo Monetario Internacional, se afirma que la caída del PBI del Perú para este año va a ser aproximadamente del 4%. Se trata de un número muy dispar del aquel que prevé el Banco Mundial, debido a que esta entidad afirma que la caída va a alcanzar el 12%.

Una de las consecuencias de la caída de la economía producto de la inactividad en muchos sectores del país, fue que miles de familias vieron sus ingresos de manera directa totalmente reducidos, debido a la imposibilidad de trabajar. En porcentajes propiamente dichos, el 48% de las personas que fueron encuestadas afirmaron que eso sucedió, puntualmente entre los meses de febrero y abril. Y se entiende claro, más aún si se analiza el dato de que la economía peruana por el momento está funcionando tan solo a un ritmo del 44%, en comparación con mismos meses del año 2019.

Caída de ingresos: sin distinción de sectores

Como dijimos antes, los peruanos vieron que sus ingresos, por diversas razones, se redujeron drásticamente en el primer cuatrimestre del 2020. Por ejemplo, si tomamos datos concretos de los últimos análisis estadísticos que se realizaron, un trabajador del sector privado (o muchos independientes también) que tenían un ingreso por mes aproximado de S/ 1,700, bajó directamente a un monto cercano a S/ 820. Es por esa razón que hay muchas familias que necesitan préstamos al instante, lo que generó que los bancos tomaran la iniciativa de otorgarlos, pero también de congelar cuotas de créditos vigentes por un determinado plazo, o diferir directamente el pago de cuotas mensuales.

Ahora bien, sin lugar a dudas que no todos los sectores perdieron ingresos por igual, debido a que muchos de ellos se vieron más afectados que otros. Por ejemplo, de cada 10 personas que fueron consultadas, 4 afirmaron que son trabajadores independientes, es decir, que trabajan por su cuenta en variadas actividades, y no debemos quedarnos con ese número, ya que del total, sólo el 34% indica que se encuentra actualmente con trabajo. Por otro lado, si una vez más se toman los números de las encuestas sólo el 12% son dependientes y están trabajando, percibiendo los ingresos que le corresponde. Y por otro lado, está un porcentaje que no es para nada pequeño, que es del 10%, que afirma que está sin empleo desde el momento en que comenzó la pandemia.

Si se toman datos por sectores, es también alarmante la situación que está sucediendo. Por ejemplo, el sector A/B sufrió una reducción de 40% en sus ingresos; quienes forman parte del grupo C expresaron que sus ingresos fueron 46% menos que en meses anteriores; y quienes más perdieron fueron los del grupo D y E, que tuvieron caída de ingresos de hasta el 58%.

Créditos a empresas por parte del gobierno, y beneficios a los clientes por parte de los bancos como los que antes mencionamos, entre algunas otras cosas, son medidas que sin lugar a dudas se espera que tengan impacto positivo en los próximos meses en la economía peruana. Sólo el tiempo podrá mostrarnos qué capacidad tiene el país, luego de años de crecimiento, de sobreponerse a esta adversidad y mejorar día tras día la situación de todos los peruanos.