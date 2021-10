Compartir Facebook

A través del portal Instarándula, conducido y organizado Samuel Suárez, se pudo ver a la modelo y exchica reality muy cariñosa al lado de una mujer.

Según se pudo apreciar en la cuenta de Instagram, la exesposa del pelotero Reimond Manco disfruta sin roche de una salida nocturna entre amigas y a una de ellas, le da un tremendo gesto de amor.

La seguidora que compartió la noticia al dicho portal web le dijo. “Samu, mira a Fiorella Alzamora en piquitos con su amiga”. Tras el destape, Fiorella Alzamora se pronunció vía redes sociales: “así quiero a mis amigas”, mientras se dejó ver muy cariñosa con su amiga.

Luego de algunos minutos, la modelo publicó otro video asegurando que ella como es feliz como es: “en verdad no es que quiera ser arrogante, pero soy tan feliz que solo tengo tiempo para disfrutar”.

Nicola Porcella abre su Onlyfans y Samuel Suárez se burla: “La calle está dura”

Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para crear intriga acerca de su nueva ‘chamba’ ahora que ‘Guerreros México’ llegó a su fin. El ‘chico reality’ reveló finalmente que desde hoy se dedicará a hacer contenido para la famosa plataforma de Onlyfans.

Cabe recordar que en esta plataforma digital se sube contenido para adultos y hay muchos personajes de ‘Chollywood’ que han conseguido grandes sumas de dinero y fama en Onlyfans. Nicola se quiere sumar a todos ellos, dado que está sin ‘chamba’. “Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only […] hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”, explicó Nicola.

Por su parte Samuel Suárez, el periodista de ‘Instarándula’ se burló de la situación de Nicola. “Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines”, inició.

“Le escribí […] en visto me dejó. ¡Malvado! Encima que me ofrezco, Nicola, para que estafes a las instachismosas, que te den su dinero y estafes, digo, porque yo no creo que muestres nada, yo creo que eso va a estar así como ‘ay, miren mi foto sexy’”, comentó ‘Samu’.

El periodista reveló que Nicola con su cuenta recién estrenadita ya tiene masomenos 45 personas que están pagando por ver su contenido. ‘Samu’ hizo las matemáticas y sacó cuánto es lo que estaría ganando el ‘chico reality’ solo con esa cantidad de personas.

