Fiorella Retiz denuncia que la acosan y tomará medidas legales con medios de comunicación

La periodista y exreportera de ‘La Banda del Chino’ no le ha ido nada bien luego del ampay con Aldo Miyashiro. No solo ha recibido comentarios de todo tipo por parte de usuarios, sino que ahora, según alega, viene siendo víctima de acoso por parte de medios de comunicación.

A través de redes sociales, la comunicadora emitió un extenso comunicado donde señala que tomará medidas legales si la situación persiste, pues pone en riesgo la integridad no solo suya sino también la de su familia.

«En los últimos meses vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación, situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia (…) hay límites que no deben sobrepasarse, lamentablemente el lunes fui víctima de un robo que se perpetró en mi casa (el cual ha venido siendo expuesto)”, se pudo leer en la primera parte de su comunicado.

“Pido encarecidamente cesen dichos actos, los cuales no hacen nada más que ponerme en peligro (…) cuento con las pruebas necesarias y no escatimaré en proceder legalmente si dichos actos no desisten”, sentenció.

Fiorella Retiz reflexiona: “se necesita mucha fuerza para mantener el equilibrio”

La periodista Fiorella Retiz continúa viajando por el interior del país y entre sus publicaciones, también sigue compartiendo frases reflexivas. Todo esto, luego de ampay con Aldo Miyashiro, lo que originó su despedida de diversos medios.

En esta oportunidad, la exreportera de ‘Once Machos’ muestra a sus seguidores su experiencia en el mar. Las publicaciones que realiza Retiz, las hace desde sus historias de Instagram. Vale recordar que, en dicha red social, la periodista decidió eliminar todas sus fotografías denotando un “nuevo inicio” en su vida.

“Juré que no iba a poder, pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras, sin embargo, sentada es un poco más sencillo, pero tienen que preparar esos brazos”, se lee en su post.

