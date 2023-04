Fiorella Retiz es captada almorzando con ‘Chemo’ Ruíz y usuarios no perdonan nada

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una vez más Fiorella Retiz es motivo de conversación y es que esta vez fue vista con el exjugador el Marco ‘Chemo’ Ruíz demostrando bastante confianza entre ellos por lo que usuarios no esperaron en criticar a la rubia.

Muy bien acompañada

A través de las plataformas de Instarándula, se dio a conocer la presencia de Fiorella en un restaurante, pero no estaba sola, la persona que la acompañaba llamó la atención de usuarios quienes no dudaron en fotografiar el encuentro.

En el video se pudo apreciar a la amiga de Aldo Miyashiro conversando con el ex pelotero dejando entrever que fluye una buena química entre los dos.

Este encuentro prende las alertas de un presunto romance por el acercamiento de ambas figuras polémicas en su momento, sin embargo, hasta el momento tanto Fiorella como ‘Chemo’ no han afirmado que tengan algún tipo de relación más allá de la profesional y amical.

Usuarios afirmaron que el exjugador sería su nueva víctima tras haber sido vinculada y ampayada con Aldo Miyashiro.

¿Por qué vincula a Fiorella Retiz con Aldo Miyashiro?

En el 2022 las cámaras de Magaly ampayaron a Aldo Miyashiro muy acaramelado con su extrabajadora Fiorella Retiz, ambos se habían encontrado en el departamento de Fiorella Méndez también trabajadora de Miyashiro.

Aldo y Fiorella fueron captados dándose apasionados besos mientras que el conductor de tv seguía en un matrimonio con la actriz Érika Villalobos.

Es así que Aldo apareció días después en su programa ‘La Banda del Chino’ para ofrecer su descargo y asumir su responsabilidad al haberle faltado el respeto a su esposa e hijos a nivel nacional.

Fiorella guardó silencio

Por su parte Fiorella Retiz no declaró en ningún medio sobre su comportamiento sabiendas que Miyashiro aún se encontraba en un matrimonio y solo atinó a limitar los comentarios en sus redes ya que usuarios le ‘dieron con palo’ por haber sido la manzana de la discordia.

Mira también: ¡Loco por amor! Paolo Guerrero se tatúa el nombre de Ana Paula Consorte

Sin embargo, tiempo después la actriz expresó su descargo sobre lo sucedido y lamentó que le haya caído todo el cargamontón.

«Se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente siempre he sido impecable», dijo Retiz.