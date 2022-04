¿Fiorella Retiz había confirmado romance con Aldo?: “Mi corazón ya tiene dueño pero no puedo”

Compartir Facebook

La ex reportera de ‘La Banda del Chino’ habría confesado en redes sociales, antes de emitirse el ampay, que tendría un romance con Aldo Miyashiro.

La periodista y Aldo Miyashiro están en el ojo de la tormenta tras haberlos captados en un ampay muy cariñosos. Y ahora usuarios recordaron una situación en la que la ex reportera de ‘La Banda del Chino’ confesaba que estaba teniendo un romance y podría ser con Aldo.

Erika Villalobos y Aldo Miyashiro llevan casi 17 años juntos y ahora están atravesando un duro momento tras la presunta infidelidad del conductor de televisión. Magaly Medina emitió en su programa imágenes en las que parece que Aldo Miyashiro está en arrumacos y besos con su ex reportera, Fiorella Retiz.

Todo habría ocurrido en una ‘encerrona’ en el departamento de Óscar del Portal quien también le habría sido infiel a su esposa con Fiorella Méndez. Es por eso que los usuarios quisieron brindarle su respaldo a la reconocida actriz por la difícil situación que vive.

Ellos le dejaron cientos de mensajes en sus redes sociales asegurando que la apoyan al 100% y que el conductor de televisión no la merece. Asimismo resaltaron que la actriz no ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales, pues ella no es la responsable de nada.

“Fuerza Erika, una mujer maravillosa como usted siempre triunfa. Dios la bendiga a usted y a sus hijos”, “Erika estamos contigo”, “Fuerza Erika eres una gran mujer que ningún comentario negativo te tumbe de esta sales fuerte por tus hijos”, “Ella no bloquea comentarios porque puede ir por la vida con la cabeza en alto”, “Erika, ¡eres una gran mujer!”, eran algunos de los comentarios que recibió la actriz.

