Fiorella Retiz reaparece y advierte: “ya me tocaba hablar a mí”

La periodista Fiorella Retiz quien estuvo en el ojo de la tormenta tras el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro romperá su silencio en una entrevista exclusiva que ella misma anunció a través de sus redes sociales.

“Toda mi vida estuve acostumbrada a entrevistar y estar del otro lado te pone nerviosa pero si estas acompañada de personas que saben hacer su trabajo todo saldrá bien”, se lee en un primer momento.

“Gracias a @escarpeche por la paciencia y el buen humor. Felicidades por la nueva aventura y olvida la idea de ser mujer porque vas a tener que trabajar el doble. Podrán ver la entrevista en “Enchelados”por el Canal Minuto TV y Nacional TV”, se lee en la publicación.

En Instagram Stories, Fiorella Retiz compartió una foto de la entrevista y advirtió que contará toda su verdad: “Ya me tocaba hablar a mí”.

Fiorella Retiz denuncia que la acosan y tomará medidas legales con medios de comunicación

A través de redes sociales, la comunicadora emitió un extenso comunicado donde señala que tomará medidas legales si la situación persiste, pues pone en riesgo la integridad no solo suya sino también la de su familia.

«En los últimos meses vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación, situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia (…) hay límites que no deben sobrepasarse, lamentablemente el lunes fui víctima de un robo que se perpetró en mi casa (el cual ha venido siendo expuesto)”, se pudo leer en la primera parte de su comunicado.

“Pido encarecidamente cesen dichos actos, los cuales no hacen nada más que ponerme en peligro (…) cuento con las pruebas necesarias y no escatimaré en proceder legalmente si dichos actos no desisten”, sentenció.

