«A 1 sol, quién da más», Fiorella Retiz se recursea y subasta camiseta firmada por los ‘Once Machos’

Fiorella Retiz nuevamente da de qué hablar y es que está vez la comunicadora decidió cachuelearse con la camiseta firmada por los «Once Machos».

Cómo se recuerda, la reportera fue parte del equipo de Aldo Miyashiro antes de que se desatara todo el escándalo por lo que decidió aprovechar los recuerdos que conserva para sacarse unas cuantas monedas.

Lleve casero

Fiorella Retiz causó revuelo en sus redes sociales y es que la plataforma de Instarándula liderado por Samuel Suárez expuso a la comunicadora subastando la camiseta autografiada por los ‘Once Machos’.

Como se recuerda Retiz fue parte del equipo de Aldo Miyashiro pues trabajó una temporada con ellos como su creadora de contenido, en ese entonces la modelo se llevaba bien con todos por lo que aprovechó en presumir su camiseta del popular grupo.

Es así que a través de una transmisión en vivo Retiz empezó mostrando su colección de camiseta cuando los usuarios le preguntaron por la de los ‘Once Machos’, fue ahí cuando Fiorella mostró que la tenía y autografiada por todos en especial por el ‘Chino’.

«Solo vine a enseñarles la colección de mis camisetas, ya empezamos por la de los ‘Once Machos’ con 50 céntimos empezamos», dijo en un primer momento la influencer.

La cifra iba en aumento hasta que uno de los cibernuatas se atrevió a bromear con la situación y dijo; «Te lo cambio por un kilo de huevos».

El comentario le causó risa a Retiz quien no dudó en responder con segunda; «Los huevos que le faltaron», dijo entre risas.

Por su lado, ‘Samu’ se animó a felicitar a Fiorella por su nuevo emprendimiento muy fiel a su estilo.

«Chamba es chamba Fiorella, avisa la subasta parte 2 cuando quieras en el set de Instarándula jaja. Nosotros felices de sumarnos al negocio emprendedor», escribió Suárez.

¿Qué pasó entre Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro?

Como se recuerda, hace algunos meses Fiorella Retiz visitó el set de Magaly Tv la Firme para contar su verdad detrás del ampay que tuvo con Aldo Miyashiro cuando el conductor aún mantenía una relación con Érika Villalobos.

La comunicadora aseveró que tuvo que guardar silencio a pedido del ‘Chino’ quien no quería que su vida se viera envuelta en otro escándalo.

Es así que Retiz confesó que Aldo le había confesado que quería quitarse la vida por toda la presión mediática que sentía sobre él, esto alarmó a Fiorella por lo que decidió que recibiría todas las críticas de todos los medios.

“Le dije varias groserías, me sentí muy atacada. Me seguí peleando con él, le dije que era de lo peor, que lamentaba haberlo conocido en mi vida y que realmente me había arruinado la vida”, le confesó Retiz a Magaly.

Por otro lado, Fiorella Retiz aprovechó el espacio de “Magaly TV La Firme” para realizar una denuncia pública contra el presentador de ‘La banda del Chino’.

“Me estaban siguiendo. Esta persona podría hacer cualquier cosa. (…) Lo único que te quiero decir es que si me llega a pasar algo a mí, mi hijo o mi familia, toda la culpa se la voy a adjudicar a Aldo Miyashiro”, enfatizó Retiz.