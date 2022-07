Fiorella Retiz tras ampay con Aldo Miyashiro: “no necesito amor”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La periodista Fiorella Retiz no deja de hacer noticia, y es que recientemente compartió una curiosa frase en redes sociales que podría entenderse como indirecta para Aldo Miyashiro tras el ampay.

En esta oportunidad, nuevamente mediante sus historias de Instagram, la reportera escribió. “Todo lo que necesitas no es amor… Es algo recién salidito del horno”, es el mensaje que compartió la comunicadora.

También te puede interesar: Archivan caso contra Ricky Martin: sobrino del cantante retiró su denuncia

También te puede interesar: “No estoy de acuerdo con las formas y tratos de allá”: Nicola Porcella descarta regresar a Perú

Fiorella Retiz denuncia que la acosan y tomará medidas legales con medios de comunicación

La periodista y exreportera de ‘La Banda del Chino’ no le ha ido nada bien luego del ampay con Aldo Miyashiro. No solo ha recibido comentarios de todo tipo por parte de usuarios, sino que ahora, según alega, viene siendo víctima de acoso por parte de medios de comunicación.

A través de redes sociales, la comunicadora emitió un extenso comunicado donde señala que tomará medidas legales si la situación persiste, pues pone en riesgo la integridad no solo suya sino también la de su familia.

«En los últimos meses vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación, situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia (…) hay límites que no deben sobrepasarse, lamentablemente el lunes fui víctima de un robo que se perpetró en mi casa (el cual ha venido siendo expuesto)”, se pudo leer en la primera parte de su comunicado.

“Pido encarecidamente cesen dichos actos, los cuales no hacen nada más que ponerme en peligro (…) cuento con las pruebas necesarias y no escatimaré en proceder legalmente si dichos actos no desisten”, sentenció.

Mira también: Érika Villalobos lanza mensaje tras ser vinculada con Aldo Miyashiro: “en amores conmigo misma”