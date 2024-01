Fiorella Rodríguez confirma boda con su novio 24 años menor: «Mi historia de amor es una locura»

La querida Fiorella Rodríguez está de vuelta, y esta vez con noticias de alto voltaje. La conductora ha soltado la bomba de que se casa este año con su chico Iván Micol, y ojo, que él le lleva 24 años menos.

Fiorella y su futuro esposo 24 años menor

Fiorella, llena de emoción, soltó la primicia: «Yo me caso, me caso con mi gran amor, que todo se vaya a la m… me caso». Parece que el 2024 les trae amor en todo su esplendor. ¿Pero cómo surgió este romance? Pues, resulta que todo empezó hace más de un año por redes sociales, y desde entonces han sido puro corazón.

Pero, ¿dónde será la movida? La conductora nos tiene en vilo: «Lo más probable es que sea acá en Lima, súper pequeña. Queremos hacerlo en los dos sitios, en Lima y en España. Lo más probable es que sea algo pequeño acá, como casarnos en el consulado, y en España algo más hermoso». ¡Qué emoción, doble fiesta!

Y la familia, ¿qué dice? «He tenido la suerte de conocer una familia hermosa, por eso hay muchísimas ganas de que ellos sean partícipes y acá mi familia directa. Así que suenan las campanas para nosotros».

La cosa no termina ahí. La relación de Fiorella e Iván es más dulce que una canción de amor. «Estamos muy contentos, Iván es maravilloso. Es alucinante cómo el universo puede juntar a dos personas de dos generaciones tan distintas en dos continentes tan distintos, y que se conocen en redes. Mi historia de amor es una locura, ya tenemos un año y medio de mucho amor», confesó la conductora.

Una pedida de mano mitad sorpresa

¡Pero eso no es todo! ¿Cómo será la pedida de mano? «Respecto a la pedida, no puedo contarte muchos detalles porque también es una pedida inusual, como fue nuestro encuentro por redes. Yo sé la sorpresa parcial. Obvio que no me quieren contar todo. En teoría, Iván quiere hacer una pedida en la que estemos toda la familia conectada, ya se van a enterar. Todo va muy bien y eso me hace muy feliz. Iván es un gran hombre», nos dejó intrigados Fiorella.

Y ahora lo más importante: ¿cómo será el vestido? «Soy acuariana, amigo, jajaja… Algo se me ocurrirá. De hecho, será algo fabuloso. Me siento emocionada de hablar de estos detalles. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando», dijo la conductora, siempre con su chispa.

En resumen, Fiorella Rodríguez nos tiene a todos con el corazón a mil. Una boda en camino, un amor que rompe esquemas y una historia que nos tiene pegados al asiento. ¡Que suene la música y que viva el amor! Estamos ansiosos de ver cómo se desarrolla este emocionante capítulo en la vida de Fiorella.