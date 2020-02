¡Firme con Natalie! Yaco Eskenazi desmiente rumores de separación

Yaco Eskenazi se pronunció sobre las imágenes que difundió ‘Magaly Tv la firme’ donde se le ve divirtiéndose en un local nocturno mientras su esposa Natalie Vértiz estaba con su hijo Liam en Estados Unidos.

“Sabía que me estaban grabando. Me sorprendió que me sigan a mi casa. A dónde pensaban que me iba a ir… En seis años de matrimonio he salido dos veces solo y de la manera correcta, como se debe salir, así que estoy tranquilo, no tengo nada que temer. No nos ha afectado (las imágenes) porque sabemos la verdad”, señaló el ex chico reality.

El conductor desmintió una posible crisis en su matrimonio, aunque reveló que los constantes viajes y separaciones generan un cierto distanciamiento con la modelo. “Mi matrimonio está bien. Hay momentos difíciles como bonitos, definitivamente con tantos viajes, con tantas cosas, uno se distancia pero hay que entender que es por trabajo”.

El ex chico reality quien criticó el ampay que se difundió en Magaly Medina por usar sus declaraciones pasadas sobre infidelidades. “Eso es agarrar las palabras y colocarlas de una manera en que te funcione”.

MANDA BENDICIONES A NICOLA

Por otro lado, el modelo felicitó la participación de su amigo y ex chico reality Nicola Porcella en el nuevo programa de Latina, ‘Todo por amor’. “Creo que si bien Nicola puede haber cometido errores, nadie tiene por qué negarle una segunda oportunidad, una tercera. Espero que la rompa”, aseveró.(V.Rondón)