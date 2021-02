Fiscalía pide hasta 12 años de cárcel contra joven que golpeó a congresista

Compartir Facebook

La Fiscalía del Perú ha solicitado condenar a Carlos Ezeta, joven que golpeó al congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, con una pena de 6 a 12 años por presuntos delitos de lesiones graves.

En una entrevista, el joven indicó que el Ministerio Público está buscando una pena excesiva en su contra, cuando le habían mencionado que solo tendría que hacer servicio comunitario. Incluso, el parlamentario precisó que no iba a tomar acciones legales.

“Otra cosa que es indignante es que me dijo que tenía que hacer servicio comunitario, pero lo que me están imputando no es servicio comunitario, es cárcel de 6 a 12 años”, refirió Carlos Ezeta.

Además, reveló que acudió al congresista Ricardo Burga para realizarse otro peritaje porque el actual dice que terminó con la nariz rota, pero el golpe le cayó en el pómulo. Sin embargo, el parlamentario se negó a ayudarlo.

“Le pedí, de alguna manera, que se haga un perito de parte, pero me dijo: ‘No, no quiero saber nada más del asunto’. Le pedimos ayuda porque si no hacemos un nuevo perito me llevan a la cárcel por 12 años”, finalizó Carlos Ezeta, quien lamentó la indiferencia de Burga.

Como se recuerda, tras la asunción de Manuel Merino como presidente, el joven Carlos Ezeta burló la seguridad del Congreso e ingresó para golpear a Ricardo Burga, mientras daba una entrevista a los medios.

