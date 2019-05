Flavia hoy estará en el programa de la rubia: “No me corro de Sheyla”

Luego de decirle ‘gallina vieja’ y dejar entrever que le mandó un video en bikini a su novio Patricio Parodi, Flavia Laos aseguró que no se corre de Sheyla Rojas y confirmó que hoy estará en el programa ‘Estás en todas’.

La joven actriz y cantante dice que no tiene ningún problema con la conductora, incluso que no le molesta para nada que Sheyla Rojas se haya lucido en una fotografía con su exsuegra, la mamá de Patricio.

“No para nada, yo sé que ellas son amigas de hace tiempo. La amistad que puedan tener no afecta nada”, sostuvo y remarcó que hoy estará en el programa de ‘Shey Shey’. “Yo no me voy a correr, por qué tendría que correrme, yo respondo todo”.

De otro lado, Flavia se vistió de novia en un desfile organizado por la ONG ‘Cambiando Vidas’ llamado ‘Tejiendo sueños’, donde causó gran impacto. Sin embargo, aclaró que por ahora no tiene planes de contraer matrimonio con ‘Pato’. “Casarme por ahora todavía no, tengo 21 años. Por ahora no me quiero casar, tal vez en un futuro a los 26 o 27 años, ya bien vivida”, aseguró.

Tampoco quiere matri

Por su parte, Patricio Parodi, también negó tener planes de contraer matrimonio por el momento. “Tengo 25 años y ella 21, todavía no está en nuestros planes (casarnos), pero igual sería bonito. Yo quiero formar una familia y ella también, pero eso será más adelante”, expresó ‘Pato’ que dijo que no tiene un plazo para llegar al altar.