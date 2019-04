Flavia Laos aclara que no hay broncas con Sheyla Rojas

La actriz y ahora cantante Flavia Laos lazó su nuevo canción urbana ‘Despierta’ y aprovechó para aclarar que de su parte no existe ningún tipo de enfrentamiento hacia Sheyla Rojas, a quien dice que jamás calificó de ‘transformer’.

Pidió tomar con humor sus declaraciones, sobre todo a los seguidores de ‘SheyShey’ quienes la atacaron desde las redes sociales. “Tuve una conversaciones en privado que se le escapó al productor y pasa, hay que tomarlo con humor. Yo me rio porque soy ‘transformer dos’ porque también me he operado”, comentó Laos.

“Para mí no algo malo, no es un tema tabú. El que puede puede, tampoco es que me he hecho el cambio todavía sigo siendo yo (risas). Mi comentario no ha sido en alusión a Sheyla, no fue dirigido para ella, como que piensan que hay un tipo de rivalidad pero la verdad no porque yo vivo mi vida sin pensar en ella”, acotó.

Sobre su relación con el guerrerito Patricio Parodi, Flavia dijo que se llevan a las mil maravillas y ambos se apoyan en su crecimiento profesional. También descartó que estén pensando en la convivencia. “Tengo apenas 21 años y él 25, estamos trabajando al máximo y no tenemos tiempo para nada, no hay convivencia por ahora. ¿Si es mi complemento? Es obvio”, reveló.

La rubia indicó que ahora comparte su faceta musical con la actuación y en las próximas semanas iniciarás las grabaciones de la nueva telenovela de ProTV, ‘Princesas’, donde tendrá el rol protagónico.