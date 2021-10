Flavia Laos asegura estar feliz con su soltería: “Estoy enfocándome en hacer billete”

Compartir Facebook

¡Mejor sola que mal acompañada! La ex chica reality afirmó que no quiere tener ningún romance pues ahora está dedicada en ganar platita.

Flavia Laos reveló que no está interesada en iniciar un nuevo amorío tras poner fin a su relación con el ‘Pato’ Parodi pues ahora tiene otras cosas en mente en su carrera profesional: “Estoy enfocándome en mi, en hacer billete que es importante porque si no lo hago, no sé cómo pagaré mis viajes”, indicó.

NO REGRESARÁ CON PATRICIO

La actriz asegura que en este momento de su vida no hay posibilidad de que se reconcilie con Patricio Parodi porque cada uno está en lo suyo.

Flavia Laos se pronunció sobre su ex, el ‘Pato’ Parodi para dejar en claro que ya volteó la página y no quiere saber nada de una reconciliación. La ojiverde asegura que ellos han aprendido a tener una amistad y ya dejaron atrás la relación de casi 3 años que habían formado.

“No con Pato, ya cada uno está en otras, ya por diferentes caminos, y no, ya pasamos esa época. De verdad como que el amor se ha transformado en amistad, de verdad que siempre le voy a desear lo mejor, si él encuentra alguien que lo haga feliz, yo también voy a ser feliz por él”, expresó la rubia.

Asimismo dijo que su enfoque está en “hacer billete” y la está haciendo linda con su participación en videoclips de reconocidos artistas del género urbano. Además, que tiene varias propuestas bajo la manga de las que no quiere hablar hasta que estén concretadas.

“Estoy enfocada en mí, en hacer billete porque es importante, y a crecer como persona. Estoy esperando el video de Farruko, y también tengo unas propuestas por ahí, no las quiero conversar hasta tener el contrato”, dijo Flavia.

