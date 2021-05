Flavia Laos camina sin mascarilla tras recibir la vacuna en Miami

Compartir Facebook

Mucha emoción. La modelo peruana, Flavia Laos, viajó a Miami, Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19, ya que dicho país se encuentra inmunizando gratis a visitantes extranjeros sin ninguna restricción.

A través de redes sociales, la actriz se mostró muy feliz, tras recibir la vacuna de Johnson & Johnson por lo que quiso compartir la información con todos sus seguidores. En sus historias, reveló que, a pesar de haber llegado recién al local, logró inmunizarse sin ningún problema.

“Es oficial, estoy vacunada con la Johnson & Johnson (…) Fue un proceso súper rápido. Llené un formulario, me llamaron y súper bien. Pueden hacerlo con su pasaporte y DNI, no solo con brevete. No saque cita, fue directamente al local”, mencionó Flavia Laos muy contenta.

Sin embargo, la emoción que tenía fue demasiada, ya que la modelo prefirió caminar sin mascarilla por las calles de Miami. A pesar que expertos recomiendan continuar usando el cubrebocas, aunque se haya recibido la dosis, Flavia hizo caso omiso y siguió su paso junto a su amiga.

Trabaja duro para darse lujos

Flavia Laos dejó con algunas dudas a los televidentes y es que, tras presentarse en ‘En Boca de Todos’ mencionó que obtiene sus pequeños lujos porque ella ‘se rompe el lomo trabajando’.

“A mí me gusta invertir en accesorios de marca, pero, la verdad, la combino con ropa que puede ser de Gamarra o de mi marca. (…) Para eso me rompo el lomo con mis dos marcas”, comentó la rubia en el programa.

