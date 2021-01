Flavia Laos confiesa haber pasado cuadro de estrés en la cuarentena

Compartir Facebook

Se mostró vulnerable. La actriz y exchica reality Flavia Laos se ‘destapó’ frente a sus millones de seguidores en sus redes sociales y es que a través de un juego de preguntas y respuestas terminó por revelar una fotografía suya en un momento difícil.

La novia de Patricio Parodi decidió mostrar una fotografía en la que se le ve llorando y mirando hacia un lado. Según cuenta, se trata de una imagen que no pensaba mostrar antes, pero es que la cuarentena le abrió los ojos en muchos ámbitos.

“Esta foto la estoy mostrando por primera vez. Durante la cuarentena descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia, la que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy”, narró.

Asimismo, agregó que es importante cuidar de nuestra salud mental, así que no tienen por qué sentirse como ‘unos locos’ solo por el hecho de pedir ayuda.

“Ahora entiendo el porqué de muchos sentimientos y pensamientos, y sobre todo, se cómo controlarlos o hacer que se vayan, si se sienten así no duden en buscar ayuda de algún profesional. No están ‘locos’ por estar con psicólogo al contrario son personas que les harán ver la vida de otra perspectiva”, finalizó.

