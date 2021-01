Flavia Laos cuenta que convivió un mes con Patricio y le “encantó”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de la crisis sentimental que vivieron hace unas semanas, parece que la relación de la actriz Flavia Laos y el guerrerito Patricio Parodi va mejor que nunca.

Tanto que la protagonista de la telenovela ‘Princesas’ se animó a contar que ya tuvo la experiencia de convivir con el ex de Sheyla Rojas y quedó encantada.

También puedes ver: Les roban mientras comían su pollito a la brasa

“No (convivimos permanentemente), pero sí convivimos un mes porque me agarró la pandemia en su casa y no me podía mover de casa en casa, pero fue super lindo porque él está todo el día en su computadora. Fue muy bonita la convivencia. Todos me dijeron: ‘con la convivencia te darás cuenta como es’, pero en verdad me encantó”, señaló Flavia.

En entrevista con ‘Estas en todas’ contó, además, que su madre y la de Patricio se conocieron hace unos meses y se llevaron de maravilla.

También te puede interesar: Abuelitos fallecen infectados tomados de la mano y conmueven en redes

“Hace poco viajé a Máncora porque necesitaba cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo Flavia y agregó que tiene una gran amistad con su suegra Verónica Salas.

“Es una amiga más, es una muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”.

MIRA TAMBIÉN: Viral: Joven de 22 años se casará con mujer de 50 que conoció por Tinder