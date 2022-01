Flavia Laos disfruta del Cuzco junto Jay Alvarrez su presunto saliente

Compartir Facebook

Al parecer la rubia modelo dio falsas pistas sobre el chico que le estaba robando miradas, muchos apuntaban de que se trataba de Austin Palao ya que pasaron juntos Año Nuevo, sin embargo se trataría de Jay Alvarrez un influencer reconocido con quien esta disfrutando en el Cuzco.

La ex de Patricio Parodi le habría dado una segunda oportunidad al amor o eso es lo que parece ya que a través de sus redes a evidenciado lo feliz que la está pasando en los maravillosos paisajes del Cuzco junto a Jay pues hasta se tomó una foto sentada en sus piernas dentro de su camioneta.

La parejita del momento aun no ha oficializado algún romance pero los rumores son fuertes ya que diversas personas los han captado bastante cariñosos y cómplices durante el viaje.

Jay Alvarrez es un influencer y deportista extremo que cuenta con más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y aparentemente el joven es bastante famoso ya que tiene muchas fotografías con diversas modelos regias.

Ambos influencer han publicado lo que está siendo su viaje pero en ninguna historia se han mostrado juntos para no encender las alarmas de un posible romance.

Brunella Horna aconseja a Flavia Laos: ‘Tú ya estás en otro nivel’

La empresaria Brunella Horna aconsejó a Flavia Laos de no relacionarse con la ex pareja de su ex amiga Luciana Fuster pues según la modelo, Flavia no es de las mujeres que no respeta códigos.

“No me gusta. Flavia tú no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel, no caigas en eso… No puede caer en lo mismo… Flavia no tiene que caer en ese juego y que la gente comente. A ella la auspician marcas internacionales, está en otra”, señaló tajante Brunella Horna en ‘Más espectáculos’.

Por otro lado, la otra conductora Valeria Piazza salió en defensa de Austin pues a pesar de todo considera que es un buen chico que sabe tratar y respetar a las mujeres y en cuestiones del amor uno no manda.

.“Austin es un buen chico, es noble, amable, trata muy bien a las mujeres. Qué pasa si Flavia realmente se enamora de Austin”, dijo Piazza.