Flavia Laos entierra a ‘Pato’ Patricio Parodi

Flavia Laos confesó en el programa ‘En boca de todos’ que eliminó todas las fotografías que tenía con Patricio Parodi en sus redes sociales. La influencer ya no tiene ninguna fotografía con el chico reality en su cuenta oficial de Instagram desde hace varios meses.

“¿Has eliminado y borrado las fotos de tu pasado amoroso de las redes sociales, si o no?”, le preguntó Ricardo Rondón. La actriz decidió avanzar a la palabra “Sí”, que estaba pegada dentro de un círculo en el piso y explicó el motivo por el cual lo hizo.

“Ya forma parte del pasado. Fue bonito mientras duró pero ahora estoy en mi presente y si llego a conocer a alguna persona sería súper incómodo tener las fotos de mi ex ahí”, dijo.

Luego de escuchar su respuesta, Rondón continuó le preguntó si cuando estuvo borrando las imágenes sintió algo de tristeza. “No (sentí nada) porque pasó todo un tiempo en el cual yo me preparé para hacer eso y cuando me sentí lista, lo hice”, contestó Laos.

“AUSTIN PALAO ME GUSTA”

En tanto, Tula Rodríguez no perdió la oportunidad de consultarle una vez más sobre la amistad que ha formado con Austin Palao. “¿Te gusta Austin Palao, si o no?”. Rápidamente, la influencer caminó hacía la palabra “Sí”. “Me parece un chico guapo, atractivo. Sí me gusta como amigo, como persona, el físico está muy bien y está potente”.

INDIRECTA A FUSTER

De otro lado joven actriz se refirió a su trabajo fuera del Perú y agradeció al público por su apoyo. “Yo quiero estar en Hollywood. ¿Por qué no? De hecho quiero agradecer también a toda la gente del Perú porque por ellos estoy donde estoy hoy en día y sí se me han abierto unas puertas “, expresó. Este comentario fue el que despertó las alarmas de una posible insinuación hacia Luciana Fuster.