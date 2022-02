Flavia Laos es captada con su ex suegra y con la hermana de Patricio Parodi

Compartir Facebook

A pesar de la ola de críticas que recibió el romance de Patricio y Luciana, la familia del ex chico reality no se hace problema y sigue teniendo bastante cercanía con su ex pareja Flavia Laos.

Y es que las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron sorpresivamente a la modelo conversando con la señora Verónica madre de Patricio y también se encontraba en el lugar Majo Parodi hermana del influencer y quien se encuentra gestando.

Cuando la familia vio las cámaras del programa de inmediato se metieron a sus respectivos carros y Flavia no quiso dar ningún tipo de declaración sintiéndose su incomodidad.

Cabe resaltar que tanto como Majo y Flavia lucieron juntas en sus redes sociales porque un evento en común las juntó evidenciando que ambas tienen su relación de amistad bastante fuerte, cosa que no se ha demostrado con la actual pareja de ‘Pato’ Luciana Fuster.

Como se recuerda Flavia Laos habló sobre Luciana y le recomendó que es mejor no entrar a ‘juegos de indirectas’ ya que son personas adultas para entrar en ese tipo de comentarios malintencionados.

Flavia Laos es captada vomitando y orinando en plena vía pública

La actriz sorprendió a todos al protagonizar un bochornoso momento tras haber salido de una ‘juerga’ y vomitar y orinar en plena Panamericana Sur.

Flavia Laos recientemente acaparó todas las portadas al prácticamente confirmar que estaría en salidas con Austin Palao. De hecho, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron el momento en el que Flavia salió de ‘juerga’ junto a Austin y algunas amigas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que de regreso a su casa, la actriz habría estado muy ebria. El alcohol la llevó a tal punto de parar el auto en el que estaba para bajarse del vehículo y poder vomitar.

Pero eso no fue todo, sino que al parecer, la ex del ‘Pato’ estuvo también orinando en plena Panamericana Sur. “Bueno después de estos besos, qué pasó, qué pasó con esa noche que terminó así… Solo faltaba media cuadra para llegar a su casa… Tal vez venía leyendo todos los rebotes de las respuestas de la ‘Faster’, le dio náuseas y mareos”, comentó ‘Peluchín’.