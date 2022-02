Flavia Laos es captada vomitando y orinando en plena vía pública

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz sorprendió a todos al protagonizar un bochornoso momento tras haber salido de una ‘juerga’ y vomitar y orinar en plena Panamericana Sur.

Flavia Laos recientemente acaparó todas las portadas al prácticamente confirmar que estaría en salidas con Austin Palao. De hecho, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron el momento en el que Flavia salió de ‘juerga’ junto a Austin y algunas amigas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que de regreso a su casa, la actriz habría estado muy ebria. El alcohol la llevó a tal punto de parar el auto en el que estaba para bajarse del vehículo y poder vomitar.

Pero eso no fue todo, sino que al parecer, la ex del ‘Pato’ estuvo también orinando en plena Panamericana Sur. “Bueno después de estos besos, qué pasó, qué pasó con esa noche que terminó así… Solo faltaba media cuadra para llegar a su casa… Tal vez venía leyendo todos los rebotes de las respuestas de la ‘Faster’, le dio náuseas y mareos”, comentó ‘Peluchín’.

Cabe resaltar que una de las amigas que salió a ‘juerguear’ con Flavia, era Alexandra Balarezo, ex pareja de Hugo García. Fue ella quien también se bajó del vehículo a ayudar a Flavia a expulsar todo lo que tenía adentro.

Mire también: Melissa Paredes revela su historia de amor con Anthony Aranda en San Valentín

La rubia modelo Flavia Laos dejó claro algunos puntos sobre la nueva parejita conformada por su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster, pues según la influencer ya están grandes para caer en un juego de indirectas.

La actriz afirmó que las actitudes que tiene Luciana en sus redes sociales dejan mucho que desear pues ya no es una niña para mandar indirectas sobre otras personas.

“No me parece ese jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad. Ya estamos grandes, deberíamos como que ya, no bajarnos a ese nivel ¿no?”, dijo la modelo.

Además: Esposa de Gianluca Lapadula le dedica tierno mensaje por San Valentín