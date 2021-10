Flavia Laos es sorprendida con un ramo de rosas de un misterioso galán

Compartir Facebook

¿Quién será? La ex del ‘Pato’ Parodi quedó en shock cuando recibió el bello detalle y no dudó en darle las gracias a quien le obsequió.

Flavia Laos compartió en su red social un video donde recibe un ramo de rosas de un misterioso galán. La influencer se encuentra en Tulúm . México para celebrar el cumpleaños de su hermana.

La amiga de Flavia se emocionó al ver el detalle, a lo que la ex chica reality se mostró sorprendida y agradeció por el obsequio: “Gracias. No sé quién eres, pero gracias”, comentó.

PATRICIO LE NIEGA ROMANCE CON LUCIANA

Después de los fuertes rumores de un posible romance entre ‘Pato’ Parodi y Luciana Fuster al parecer la rubia en su momento le habría preguntado si tenía algo con la influencer a lo que Parodi se negó rotundamente descartando cualquier posibilidad de tener alguna relación con la modelo.

“Tú estuviste hace poco con él, él te negó algo, tú le preguntaste algo al respecto”, le preguntó la reportera de “Amor y Fuego”, a lo que Flavia Laos reveló lo que le dijo el guerrero.

A lo que Flavia sin pelos en la lengua dio una respuesta que no era esperada por muchos ya que todo indicaba que el amor estaba floreciendo entre ambos ‘chicos realitys’.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma”, dijo Flavia Laos, además que la rubia afirmó que su ex pareja le dijo estar ‘loca’ por creer que entre el y Luciana existía algo más que una amistad.

“Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana…y me dijo que noooo, me dijo literal: ‘Nada que ver…tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, agregó la actriz.

