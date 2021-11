Flavia Laos habría cortado vínculos con Patricio y Luciana tras ‘ampay’

Compartir Facebook

Al parecer el ‘ampay’ de su ex pareja Patricio Parodi con su ‘amiga’ Luciana Fuste habría afectado emocionalmente a la modelo pues en sus redes mandó contundente mensaje que cortaría todo tipo de vínculo amical con ambos ‘chicos reality’.

Según Magaly Medina la rubia estaría bastante decepcionada de ‘Pato’ y Luciana pues ambos recontra juraban que no tenían nada más que una amistad sin embargo las imágenes del ‘ampay’ demostraron todo lo contrario.

“Todos en mi vida tienen una oportunidad, si la friega, next, sea amistades, sea pareja, así que no”, decía el mensaje que compartió Flavia en sus redes a lo que la ‘Urraca’ no dudó en responder.

“Es lo más maduro que le he escuchado decir a Flavia en los últimos tiempos. Claro está bien, uno tiene que ir por la vida desasiéndose de la gente tóxica. Hay personas que no te suman absolutamente nada y hay que dejarlas sin asco”, sentenció Magaly.

Además la conductora recalcó que es mejor alejarse de personas que solo desean el mal y perjudican la estabilidad emocional de uno, por lo que aplaudió su forma de pensar y ver las cosas ante la traición que vivió pues según indicaron diversos medios y usuarios, Luciana Fuster no tiene códigos de amistad al igual que Patricio.

No hay nada más sano que vivir en paz y tranquilo. Esa gente que solo te llama para decirte todo lo malo que estás haciendo, hay que apartarlas. No hay que permitir a la gente el privilegio de intranquilizarnos”, dijo Maga.

‘Samu’ se ríe de Flavia Laos tras ampay de Patricio y Luciana: “Ella es la única incauta que no creía”

El creador de ‘Instarándula’ no pudo aguantarse y fiel a su estilo sarcástico, se burló de la ingenuidad de Flavia Laos.

“Mi completa solidaridad con Flavia Laos, que fue la única incauta que hasta el día de ayer te apuesto que creía fielmente en patricio (…) la única, porque todo el país ya sabía que estos tenían algo”, dijo entre risas el periodista de espectáculos.

Asimismo se animó a hacer una imitación de Flavia cuando ella dijo que había hablado con su ex, el ‘Pato’ y él le había jurado y rejurado que no tenía nada con Luciana. “Yo no creo que Lucianita sea una descodificada porque ella es mi amiga y yo la conozco”, dijo en cierta parte de su imitación y terminó riéndose de la situación.