Flavia Laos incursionaría en el mundo del Onlyfans, según Samuel Suárez

Según Instarándula, la ex del ‘Pato’ Parodi estaría a punto de abrir su Onlyfans, por las nuevas fotos que se tomó la ex chica reality.

Al parecer la actriz estaría alistando nuevas fotos para la famosa plataforma para adultos. ‘Samu’ la evidenció a través de sus historias de Instagram.

“Estará pensando en abrir su Onlyfans?”, decía en la descripción del video. El periodista consultó con sus instachismosas si esto era posible, a lo que el 70% aseguró que la modelo se habría animado a incursionar en el mundo del Onlyfans.

NO DESCARTA VOLVER CON EL ‘PATO’

Flavia Laos habló para las cámaras de la ‘urraca’ y dijo que está centrada en llevar a cabo y completar todos sus proyectos personales. Dado que acaba de confirmar que terminó su relación con el ‘Pato’, está enfocada en ella.

Sin embargo, Flavia no quiere escupir al cielo y es por eso que no se cierra a ninguna posibilidad. La actriz no descarta que en un futuro pueda retomar su relación con el ‘guerrerito’, porque nada está dicho.

“El futuro es incierto. Por ahora, estoy tranquila sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”, comentó Flavia.

Cabe recordar que la también cantante expresó que tiene proyectos por salir junto a importantes exponentes del género urbano. Ella mencionó que ya está confirmado que aparecerá en el videoclip de Wisin, y otros artistas del género.

