Flavia Laos insultó a Sheyla Rojas: “Es una transformer”

La actriz Flavia Laos generó gran revuelo en las redes sociales, pues se mandó con tremendo insulto contra Sheyla Rojas. El hecho ocurrió cuando Patricio Parodi y la ‘quinceañera’ jugaban a ‘verdad o mentira’ en YouTube, juego que consta en decirse frases y ellos después decían si era cierto lo que sentían o no.

En una de sus respuestas el ‘Pato’ admite que le gustaba más la rubia cuando no tenía cirugías, generando la indignación de Flavia, quien afirmó que eso era falso. “Ay, si te gusta lo natural, entonces estamos fregados porque tus ex. Hay que ser realistas”, indicó molesta la actriz, mientras que el integrante de ‘Esto es guerra’ se mantenía firme en su opinión y dijo: “a mí me gusta lo natural”, agregando que no le gustó que se operara la nariz.

Ante el contundente comentario de su enamorado, Laos se mandó con tremendo ‘misil’ contra Sheyla. “¡Qué tal con…! Eso de que las prefieres sin operaciones. La otra es un transformer (mirando a la cámara) Y lo vas a poner”, sentenció fastidiada.

La conductora de ‘Estas en todas’ ha evitado pronunciarse al respecto y se ha mostrado feliz en Instagram junto a Gisela Valcárcel. “Cantando a todo pulmón con mi Gisela”, escribió en la foto.