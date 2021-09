Flavia Laos lanza indirecta en redes sociales: “Estoy soltera y aprendiendo a estar sola”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex chica reality grita su soltería a los cuatro vientos y asegura que se ha alejado de las personas quienes le han hecho mucho daño.

Flavia Laos ya se encuentra en el Perú y confirmó que se siente feliz con su soltería a través de su cuenta de Instagram, además se animó a jugar a una ronda de preguntas con todos sus seguidores.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

Los usuarios le preguntaron cómo se sentía anímicamente, a lo que ella dijo: “Estoy soltera y aprendiendo a estar sola. Anótenlo”, aseguró la actriz.

Además mencionó que se alejó de las amistades tóxicas: “¿Alguna vez sientes que tus propias amistades te han hecho daño?”, fue la pregunta. Flavia contestó: “Sí, varias , por eso para meter a alguien en mi vida la pienso 10 veces”, indicó.

Aprovechó para arremeter contra sus críticos: “Sé muy bien quien soy, estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido, así que no se gasten, chicos, no me van a herir, soy muy fuerte el día de hoy”, concluyó.

También puedes ver: Sofía Franco llega a ‘En boca de todos’ en reemplazo de Tula Rodríguez

“SE ME HAN ABIERTO DEMASIADAS PUERTAS”

La actriz nacional Flavia Laos regresó a Lima luego de estar dos meses por los Estados Unidos. Todo esto, después de terminar su relación con Patricio Parodi.

“El viaje estuvo increíble, chicos”, comentó Flavia Laos en Instagram. “Se me han abierto demasiadas puertas, estoy muy contenta. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho hasta que las cosas estén 100% dadas”, dijo en redes sociales.

La también cantante se mostró orgullosa de todo lo que está consiguiendo a su corta edad y dijo “todo pasa por algo”. “Me considero una persona súper positiva que trato de verle el lado bueno a todo, y sé que Dios pone a todo en su lugar y todo pasa por algo. A mi edad que he logrado demasiadas cosas que me he propuesto”, agregó.

“Lo que hago es enfocarme en mí, en ser mejor persona, mejor profesional, en ser feliz porque cuando uno es feliz, la vida de los demás no importa”, continuó en conversación con sus seguidores.

Finalmente, Flavia Laos habría dejado un dardo a todos sus haters. “La vida es un círculo, tú das lo que recibes, si haces el bien, recibes el bien”.

¿Hasta que la muerte los separe?🤔👀'Shey Shey' quiere 'matri' e hijos con Sir Winston🤯😲🔥https://t.co/DcvY5a8oiA — La Karibeña (@karibenape) August 27, 2021

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio