¿Flavia Laos le manda indirecta a Luciana Fuster?: “Jamás te metas con el ex de tu amiga”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz hizo que sus amigas respondan preguntas de sus seguidores y hablaron de las amigas que se meten con el ex de sus amigas.

Flavia Laos parece aún no pasar la página de Patricio Parodi a pesar de haber terminado su relación hace ya algún tiempo. La actriz se animó a responder algunas interrogantes de sus fans en redes sociales, pero no lo hizo ella personalmente, sino que mandó a sus amigas a hacerlo.

Era muy probable que alguna de las preguntas sea relacionada a la situación que tiene con su ex. Y así fue pue Flavia recibió una pregunta sobre las amigas que se meten con los ex de sus amigas.

“¿Qué pasaría si una amiga tuya se mete con tu ex? ¿Seguirían siendo amigas o (red flag / bandera roja)?”, preguntó una de sus seguidoras. Flavia no se pronunció al respecto, pero sus amigas dejaron una contundente respuesta.

“Eso ni siquiera con el chape o el chico que le gustaba hace 5 años, no se puede, hay códigos”, dijo una de sus amigas. “Bandera roja, jamás te metas con el ex de tu amiga ¿sí? No lo hagas, mi cielo, porque te va a caer tormenta”, añadió la segunda amiga.

Mire también: Hugo García se reunió con mejor amiga de Mafer Neyra antes de terminar relación

¿Quién será? La ex del ‘Pato’ Parodi quedó en shock cuando recibió el bello detalle y no dudó en darle las gracias a quien le obsequió.

Flavia Laos compartió en su red social un video donde recibe un ramo de rosas de un misterioso galán. La influencer se encuentra en Tulúm . México para celebrar el cumpleaños de su hermana.

La amiga de Flavia se emocionó al ver el detalle, a lo que la ex chica reality se mostró sorprendida y agradeció por el obsequio: “Gracias. No sé quién eres, pero gracias”, comentó.

Además: Samuel Suárez recuerda el pasado de Melissa Paredes: “Era una escandalosa de primera”