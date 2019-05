Flavia Laos: “No me gusta tener enemigos”

La actriz Flavia Laos continúa con su carrera musical y acaba de presentar su segundo tema en el género urbano llamado ‘Despierta’.

-Te iniciaste cantando baladas pero ahora estás en el género urbano…

Es lo que está dando la hora. A mí siempre se me ha conocido por cantar baladas, pero me gusta el reguetón, desde chiquita y quiero dedicarme a eso.

-¿Harás dúo con alguien?

Estoy viendo la posibilidad de hacerlo con un chico argentino pero todavía no quiero revelarlo hasta tenerlo al 100%, ya lo hemos conversado y solo estamos buscando la canción.

-¿Y con Mayra Goñi has pensado hacer algo?

Sí, eso ya es algo definitivo y para este mes estaremos presentando algo juntas…

-Ustedes son de las pocas cantantes mujeres urbanas de nuestro país…

Estamos Mayra, Leslie Shaw y yo, después no sé quién más. Estamos empezando, somos las pioneras. Igual tengo mucho camino por recorrer.

-¿Ahora estás enfocada solo al canto o seguirás en la actuación?

En todo lo que hago me gusta meterme bien y si tengo oportunidad de hacer los 2 (actuación y cantar), yo feliz porque me gusta hacer las dos cosas.

-Parece que una nueva temporada de ‘Ven baila quinceañera’ ya está cada vez más descartada.

Sí, eso ya está cerrado. Siempre me lo preguntan pero ahora que ya hicieron ‘Los Vílchez’ no creo que se dé.

-Igual vuelves a las pantallas en los próximos meses…

Si, en julio sale ‘Te volveré a encontrar’ y en octubre inicio las grabaciones de ‘Princesas’, donde tendré un protagónico. Esta última imagino se estrenará el próximo año.

SIN PLANES DE CONVIVENCIA

-Acabas de cumplir 6 meses de relación con Patricio Parodi ¿Cómo van?

Nos va súper bien, nos apoyamos mutuamente, nos damos nuestro espacio que es importante, por ahora todo está súper.

–Se llegó a especular que iban a tener hijos…

Para él sería una bendición y para mí también pero quiero tener hijos a los 33 todavía, no estoy pensando en eso aún. Tengo 21 años y estoy empezando a vivir.

-¿Hay planes de formalizar más?, ¿Convivir?

Recién son 6 meses. No estoy pensando en convivir con nadie, quiero trabajar más, viajar más y cuando tenga años con una persona podría pensarlo. Ahora vivo con mi mami todavía.

-A pesar de todo, se sigue hablando de una rivalidad con Sheyla…

No hay una rivalidad porque no vivo pendiente de su vida, ni ella de la mía. Hubo en algún momento un choque cuando le dije unas palabras que no debí (gallina vieja), pero ya me disculpé. No me llevo mal con nadie, no me gusta tener enemigos. Eso lo dije por impulso.

-Igual hace poco salió un video donde la tildas de ‘transformer’…

Yo también me he hecho mis arreglitos, cada una puede hacerse lo que quiera.