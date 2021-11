Flavia Laos publica mensaje reflexivo en sus redes sociales tras ampay de su ex

Compartir Facebook

Después de haberlo negado en diferentes ocasiones, Patricio y Luciana fueron captados por las cámaras de Magaly Medina en pleno ‘chape’ en un reunión con sus amistades, ante este panorama la rubia modelo Flavia Laos había mantenido su distancia pero una foto con un misterioso mensaje habría sido su manera de expresarse.

Todos sus seguidores pensaban que la noticia del ampay había afectado a la influencer pues compartió bastante tiempo con ‘Pato’ pero lo que más fue criticado es que el haya decidido retomar su vida sentimental con una de las mujeres que se lució siendo una de las amigas más cercanas d Flavia sin imaginar que tiempo después no respetaría algún tipo de códigos.

Sin embargo, Flavia compartió una reflexiva fotografía en sus redes con un emotivo mensaje.

“El tiempo de dios es perfecto; nunca temprano, nunca tarde. Se necesita un poco de paciencia y fe, pero vale la pena esperar”. escribió Laos.

Y es que al parecer la modelo no le ha cerrado las puertas al amor verdadero y solo estaría esperando pacientemente que su príncipe azul llegue para alegrarle sus días, mientras tanto la actriz se enfoca en sus proyectos personales y en pasarla lindo junto a sus amistades más cercanas.

Actualmente, la modelo e influencer celebra haber llegado a más de 4 millones de seguidores en Instagram y aún no se ha pronunciado directamente del ampay que captó a su expareja, Patricio Parodi y a su amiga Luciana Fuster.

Patricio Parodi se puso nervioso al hablar de Flavia Laos frente a Luciana Fuster

El ‘chico reality’ tuvo la mala suerte de, en pleno juego de ‘Esto es Guerra’, toparse con una imagen de Flavia Laos y los nervios lo atacaron.

Las imágenes para describir aparecen de forma aleatoria y Patricio tuvo la mala suerte de que la imagen que le tocó, fue la de su ex pareja, Flavia Laos.

Él dijo lo siguiente sobre los supuestos nervios de ese momento: “Nervioso cero, obviamente quise hacerme chistoso y es parte de la chacota, quien no se ríe y no tiene correa perdió, si ya me lo pusieron, tuve la mala suerte, lamentablemente coincidió”.