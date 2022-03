Flavia Laos regresó a Twitter y dejó un contundente mensaje

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La influencer utilizó sus redes sociales para comunicar su regreso a Twitter y sorprendió a todos con el contundente mensaje que dejó.

Flavia Laos sorprendió a más de uno al compartir a través de sus redes sociales que regresó a la plataforma de Twitter. Ella utilizó sus historias de Instagram para contarles a todos sus seguidores que está de regreso en la red del ave azul.

Actualmente, Flavia tiene 4.4 millones de seguidores en Instagram y al parecer querría tener la misma cantidad de seguidores o más, en Twitter. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, sino que la influencer inauguró su regreso con un contundente mensaje.

“Todas las chicas merecen a un chico que les haga olvidar que algún día les rompieron el corazón”, escribió Flavia en Twitter. No se sabe a ciencia cierta a quién o quiénes se refirió Flavia con su publicación, pero sí hay especulaciones al respecto.

La primera parte de la frase, podría estar dedicada a su actual saliente, el hermano de Said, Austin Palao. Y la otra parte, estaría dedicada a su último ex, el ‘Pato’ Parodi quien ahora mantiene un romance con Luciana Fuster, su ex amiga ¿Se referirá a eso?

Mire también: Mario quiere que su segundo hijo lleve su nombre y Korina dice: “Estamos negociando”

Muchos usuarios remecieron las redes tras el último video que subió Flavia Laos a TikTok. La actriz aparece en el clip junto a su amiga opinando sobre sus ex novios y ex salientes, dentro de los que estaría Austin Palao.

Según lo que pudieron ver los usuarios en ese video, Flavia estaría buscando solo tener algo fugaz con el hermano de Said Palao. Es por eso que muchos internautas dejaron comentarios en el vídeo, pidiéndole a Austin que deja a Flavia porque ella no sabe valorarlo.

“Sal de ahí manito, no te valoran y respetan. Ahí no es. Tú vales muchísimo, ya llegará una mujer que sí lo haga”, “Ya sal de ahí, Austin”, “Se dieron cuenta de que no tiene el mayor interés más que de un choque y fuga”, “Ojalá Austin no salga lastimado”, “¿Por qué las chicas despechadas hacen esto?”, eran algunos de los comentarios.

Además: Nicola Porcella sobre Luciana: “se enamoró del que no debió enamorarse”