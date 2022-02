Flavia Laos responde a Patricio Parodi y Luciana Fuster y jura que nunca habló mal de ellos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se quedó callada, Flavia Laos habló sobre las supuestas indirectas que Luciana Fuster le habría estado enviando a través de redes sociales. Ante esto, la popular ‘quinceañera’ le aconsejó a la actual pareja de Patricio Parodi que viva su amor con el ‘Pato’.

“Supuestamente, (a Luciana) no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo (en sus redes sociales). Yo que ella no respondo, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, dijo a la prensa.

También puedes leer: Melissa Paredes pone las manos al fuego por Anthony Aranda: “No es interesado ni arribista”

Asimismo, la modelo aclaró que nunca habló mal de Luciana ni de su expareja. “Quiero aclarar algo, yo cuando voy a un programa de TV y me preguntan por esos temas que son inevitables, los he abordado de la mejor manera sin hablar mal de ellos. No sé por qué Patricio ha dicho que yo he hablado mal de ellos, cuando eso jamás he pasado”, agregó.

En cuanto a las recientes declaraciones de su expareja Patricio Parodi, quien aseguró que ella y Luciana Fuster no eran amigas hace muchísimos años atrás, refirió que: “¿Eso dijo (Patricio)? Bueno, qué te puedo decir. Él ahora está con Luciana y tiene que sacar la cara por ella”, afirmó.

“HICIMOS CLICK”

De otro lado, la joven actriz confirmó que hizo “click” con Austin Palao tras ser vistos dándose apasionados besos. “Nos conocemos hace tiempo (…). Y recién que ha llegado a El poder del amor ha existido un click, pero todavía aún es amistad. Nos estamos conociendo”, confesó la influencer.

Pese a que por ahora asegura estar conociendo a Austin, Flavia no descarta tener un romance con el hermano de Said Palao.

“Austin y yo somos personas que no hacemos nada por venganza, vivimos nuestras vidas y estamos enfocados en nosotros. Si por A o B hay química, no quiero adelantar nada, decir qué va a pasar porque no sé, el tiempo me dirá. Prefiero por ahora disfrutar del tiempo con él”, señaló Flavia Laos.

“La química no es de ahora, es de siempre. ¿Si fue en Año Nuevo? Sí, por ahí. La verdad es que estamos felices, disfrutando (del momento). Los dos cantamos y él actúa. (Quizás), podemos hacer un buen dúo”, agregó.