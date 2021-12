Flavia Laos se reencuentra con Patricio en Baby Shower de Majo Parodi

Compartir Facebook

Se volvieron a ver las caras después de meses separados cada uno en lo suyo, Flavia Laos y Patricio Parodi se reencontraron en el Baby Shower de la hermana menor de ‘Pato’ pues a pesar de haber terminado su relación la rubia modelo mantiene una bonita amistad con la familia del ‘chico reality’.

Al parecer la modelo quería evidenciar su presencia en un momento importante para la familia Parodi pues desde que inició su relación con Patricio, Flavia demostró que tenía mucha cercanía con las hermanas gemelas del ‘chico reality’.

“No sabes lo feliz que me hace esta noticia, eres como una hermana para mí y tu felicidad es la mía. La sobri va a estar muy malcriada jiji. Ya sabía que era una mujercita”, escribió la ‘Ojiverde’ en una de sus historias de su plataforma social.

Aún así a pesar de estar en el mismo lugar que su ex, Flavia no se tomó ni una foto con Patricio pues desde que llegó a Perú afirmó que ni su ex ni Luciana existen en sus vidas.

Como se recuerda, Patricio y Luciana negaron algún romance entre ambos y que todo era parte de la actuación en EEG de Esto es Guerra, sin embargo, las cámaras de Magaly ampayaron a ‘Pato’ y Luciana dándose tremendos ‘chapes’ en una reunión social.

Flavia Laos habló sin pelos en la lengua sobre Patricio y Luciana: “Ninguno de los dos existe”

Flavia Laos llegó al Perú luego de una larga temporada den Miami y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la buscaron para conocer lo que piensa de Luciana y Patricio. La actriz se mostró en todo momento tranquila y de hecho quiso dejar a su ex, Patricio, en el pasado y no mencionarlo ni referirse mucho a él.

“Mira, ya pasó mucho tiempo y la verdad no tengo nada que decir al respecto, de ninguno de los dos. Ellos son ya grandes y nada, yo estoy viviendo mi vida feliz”, dijo al principio.

Sin embargo, donde no se quedó callada fue para referirse a la ‘Faster’, como le puso Rodrigo Gonzáles a Luciana Fuster. Flavia habló de los supuestos código que decía respetar Luciana y dijo esto: “Ese ya es tema de ella, yo creo que todo el mundo puede sacar sus conclusiones”.