Flavia Laos sobre sus ‘lujos’: «Me rompo el lomo para tenerlos»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Flavia Laos dejó con algunas dudas a los televidentes y es que, tras presentarse en ‘En Boca de Todos’ mencionó que obtiene sus pequeños lujos porque ella ‘se rompe el lomo trabajando’.

“A mí me gusta invertir en accesorios de marca, pero, la verdad, la combino con ropa que puede ser de Gamarra o de mi marca”, comentó la rubia en el programa.

Sin embargo, esto generó algunas dudas de Tula quien no dudó en consultarle: “Flavia, ¿Cómo lo haces? Yo no tengo una cartera de las marcas que tienes. Y tengo más de 20 años trabajando, bailando y nada, hermana. Cuéntamelo todo, eres una barbie real”.

“Bueno, Tula, para eso me rompo el lomo con mis dos marcas, con comunidad Fit de accesorios deportivos y mi marca de ropa. Además, hago campañas con otras marcas. Entonces, como me rompo el lomo puedo darme unos gustitos, pero con responsabilidad”, enfatizó.

Mira también: “Robotín” la rompe en Tiktok tras conocer la verdad sobre sus hijas

SE MOSTRÓ AL NATURAL Y LA CRITICARON DURAMENTE

La actriz Flavia Laos utilizó sus redes sociales y se mostró sin maquillaje ni filtros. Esto sorprendió a algunos seguidores; algunos la piropearon, mientras que otros criticaron sus imperfecciones.

Al mismo tiempo, la también cantante se mostró indignada por las fuertes críticas catalogándola como “fea”. Frente a ello, salió a defenderse.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían ‘qué fea eres, no vales nada sin maquillaje’. Para mí, una persona no vale por cómo se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, manifestó Flavia Laos.

“Tengan mucho cuidado en la forma que dicen las cosas, no juzguen a alguien por su apariencia física, porque tú no sabes que pueda estar pasando en la cabeza de esa persona”, agregó Flavia indignada.

Mira también: “La Uchulú” aconseja a Dayanita no hacer privaditos: “Tenemos que respetar las normas”