Flavia Laos sorprende con cambio en su rostro, ¿Qué le sucedió?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Flavia Laos no deja de sorprender con sus cambios, pero ella jura que no se hizo ningún “retoquito”. ¿Qué le sucedió?

Mientras la actriz continúa en Estados Unidos guardando silencio a su situación sentimental, en medio de los rumores sobre una ruptura con ‘Pato’ Parodi, sí respondió a sus seguidores quienes cuestionaron su renovada imagen.

También puedes ver: Abuelito llora por presión de sus hijos quienes solo quieren su herencia | VIDEO

A través de Instagram, la ‘rubia’ compartió una foto en la que se observa un notorio cambio en su rostro. Ante eso, muchos le preguntan si se había hecho algún “arreglito”.

“Flavia yo te sido y me caes súper bien, pero ya no te hagas nada en el rostro, tú ya eras muy bonita antes”, dijo una internauta.

También te puede interesar: Mónica Cabrejos: “Por años el hombre usó a la mujer por sexo”

Sin embargo, Flavia Laos negó rotundamente la cuestión: “Baby, no me he hecho nadita he bajado mucho de peso”, comentó la actriz acompañado de una carita triste.

“Eres simplemente preciosa, pero se ve raro tu rostro, te hiciste algo?”, preguntó otro seguidor. La artista respondió al respecto: “Estoy más flaquita, entonces se me chupa la carita”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: La Navidad viene con temblores