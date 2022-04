Flavia Laos y Austin Palao derrochan amor en sus vacaciones en Chile

Compartir Facebook

La parejita del momento viajó hasta Chile por parte de una marca y no han dudado en mostrarse más juntitos que nunca y recontra templados.

Flavia Laos y Austin Palao están cada vez más cerca de oficializar su romance pues ya se dejan ver recontra enamorados en redes sociales. La pareja no quiso oficializar nada en un principio por toda la polémica en torno a sus ex parejas, Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Sin embargo, ahora ya no se esconden e hicieron un viaje al parecer como pareja hasta Chile, haciendo su trabajo de influencers. Ellos han compartido videos e imágenes de todo lo que están viviendo en el país vecino durante sus vacaciones.

Además de derrochar su amor, ellos sorprendieron con un tremendo anuncia de que hoy estrenarían una canción juntitos. La canción tiene por título “Estar Contigo” y se estrenará justo a la media noche.

En el primer avance del videoclip se pudo evidenciar que la pareja se da románticos besos que podrían significar la oficialización de su romance. No obstante, la pareja no ha salido a aclarar nada al respecto y solo se han mostrado más que felices por aquella canción.

Flavia y Austin son la parejita del momento, pero parece que algunos no quieren que Flavia esté con Palao porque no lo valora.

Muchos usuarios remecieron las redes tras el último video que subió Flavia Laos a TikTok. La actriz aparece en el clip junto a su amiga opinando sobre sus ex novios y ex salientes, dentro de los que estaría Austin Palao.

Según lo que pudieron ver los usuarios en ese video, Flavia estaría buscando solo tener algo fugaz con el hermano de Said Palao. Es por eso que muchos internautas dejaron comentarios en el vídeo, pidiéndole a Austin que deja a Flavia porque ella no sabe valorarlo.

“Sal de ahí manito, no te valoran y respetan. Ahí no es. Tú vales muchísimo, ya llegará una mujer que sí lo haga”, “Ya sal de ahí, Austin”, “Se dieron cuenta de que no tiene el mayor interés más que de un choque y fuga”, “Ojalá Austin no salga lastimado”, “¿Por qué las chicas despechadas hacen esto?”, eran algunos de los comentarios.

Parece que a los usuarios no les gustó nada la forma en la que Flavia supuestamente habla de Austin y de algunos otros chicos. Entre los que destacó también Patricio Parodi, quien ahora tiene un romance con la ex de Austin Palao, Luciana Fuster.

