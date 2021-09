Flor de Huaraz ‘da con palo’ al ‘Gringo Karl’: “Solo quería tener un hijo para quedarse en Perú”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! La cantante aseguró que demandará a su ex pareja y que pedirá indemnización por daños y perjuicios.

Katy Portella no se quedó callada y arremetió contra el ‘Gringo Karl’ quien hace poco se convirtió en papá, además afirma que siempre buscó un motivo para poder quedarse en nuestro país.

“Ya sabía de sus intenciones. El gringo estando casado conmigo, ya le decía a ella para tener hijo y ella se metió en mi relación”, aseguró.

Indicó que se siente mejor luego de haberse separado del extranjero pues tuvo que soportar muchas cosas estando a su lado: “Él nunca me mandó los papeles del divorcio, pero antes de firmar mi abogado pedirá una indemnización por adulterio, daños y perjuicios y daños psicológico. Es su problema, por su vida loca destrozó mi carro y me hizo perder tiempo y dinero. Gracias a Dios estoy libre de estar inhalando el humo de cigarro que fumaba día y noche y de verlo emborracharse con sus paisanos”, acotó.

Mencionó que el Gringo Karl le sacó la vuelta con su actual pareja y madre de su hija: “El gringo sólo buscaba un hijo para quedarse en Perú, porque a mí me consta que él tenía otra relación con una cantante, la misma Milagros me contó que los encontró y luego le perdonó los ‘cachos’”, concluyó en una entrevista para un diario conocido.

¡DEVUÉLVEME MI CARRO!

Flor de Huaraz no le perdona nada al Gringo Karl y es que, esta vez, denunció que su expareja es un mentiroso y hasta le exigió que por favor le devolviera su auto.

«Estoy preocupada por mi carro que el gringo se llevó con el pretexto de arreglarlo, después del triple choque que protagonizó en una de sus borracheras», indicó.

«Cada vez que le pregunto por mi auto me responde que no lo termina de arreglar, pero hoy me entero de que está en circulación. Con tanta delincuencia que hay tengo miedo de que sea usado para malos propósitos y como está a mi nombre me hagan responsable”, agregó poco después.

