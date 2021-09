Flor de Huaraz se entera en vivo que su novio tiene una denuncia por drogas y extorsión

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante llegó hasta el set de la popular ‘urraca’ para presentar a su nuevo ‘chibolo’ y se llevó una gran sorpresa acerca de su pasado.

Flor de Huaraz jamás se imaginó que la visita a Magaly Medina iba a terminar con una reveladora noticia acerca de su novio. Y es que Flor de Huaraz llegó hasta el set con Junior, su actual pareja de 26 años.

En cierto momento de la conversación, la ‘urraca’ le preguntó al joven extranjero si contaba con alguna denuncia, y él respondió que no. Sin embargo, Magaly reveló que el joven tenía una detención en el año 2018, por extorsión y posesión de drogas.

“Enero del 2018, donde la policía da cuenta sobre detención en flagrancia a la banda criminal denominada los ‘Paisas de la extorsión”, inició leyendo la ‘urraca’.

“Dice que tenían ustedes posesión de PBC y cannabis sativa con fines de micro comercialización y además estaban intentando extorsionar a una persona por 2.800 soles, amenazando con unos presuntos audios de la presunta prostitución clandestina de esa persona”, finalizó Magaly de leer el parte policía.

De inmediato el joven saltó a hablar y dar explicaciones acerca de la denuncia. Mientras Flor de Huaraz no salí de su asombro y luego afirmó que ella desconocía la existencia de la denuncia.

“Yo me acabo de enterar”, dijo la cantante, mientras el joven alegaba que lo habían estafado.

Mire también: “Aparentó y le vendió a Sheyla un mundo de glamour”, le dice Magaly a Pedro Moral

Carl Enslin o también conocido ‘Gringo Karl’ rompió su silencio y le pidió a Flor de Huaraz que lo deje retomar su vida sentimental fuera de problemas pues ya estaría harto de que cada vez que quiere conversar con su ex pareja termine en una discusión.

“Por favor, yo no quiero pelear contigo por cosas materiales”, le imploró el ‘gringo’ a su expareja. Y es que ‘Flor de Huaraz’ le exigía que le devuelva su carro que ella le entregó años atrás.

Y es que lo que desató la ira de Flor de Huaraz fue que le haya prestado su auto al ‘Gringo’ y este se lo haya devuelto en malas condiciones ajenas a como se lo entregó alguna vez por lo que le exigía que le devuelva en carro en óptimas condiciones.

«Me entregas mi carro tal como te lo di, no seas conchudo, funcionando, no seas conchudo y no me lo entregues destrozado”, reclamó la artista, quien aseguró que el vehículo ya no funciona.

A lo que el ‘Gringo Karla’ le pedía que deje de pelar por cosas materiales pues no era el objetivo principal de la reunión.

Además: “Me diste lo mejor de mi vida”: Abel Lobatón se conmueve en mensaje a Melissa Klug