Flor de Huaraz y ‘chibolo’ confirman su romance: “Es totalmente real”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante Flor de Huaraz se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ junto a su ‘chibolo’ extranjero y confirmaron su relación amorosa.

Katy Portella, más conocida en el medio artístico como Flor de Huaraz, sigue dando de qué hablar. Esta vez porque se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ junto al ‘chibolo’ extranjero con el que habría tenido una relación.

Ella y el extranjero de nombre Junior Marcano, aparecieron juntos para confirmar su romance. Junior le agradeció a Flor de Huaraz por todo el apoyo que le brindó la cantante en diversos aspectos, tanto personales como laborales.

“Siempre va haber personas que van a envidiar y desestabilizar. Hace poco pasó algo difícil para mí, me amenazaron por estar con Flor, mi familia ve eso en las noticias y mi mamá está enferma. Me ha aportado mucho cariño, amor y apoyo. Le agradezco por todo… Ya tengo 4 años sin ver a mi mamá, está en Caracas”, explicó Junior.

Mire también: “Yo no soy parte de su circo”, Vania Bludau arremete contra jurado de Reinas del Show

Confirman relación sentimental

Asimismo, Junior explicó que la presencia del ‘Gringo Karl’ malogró su relación dado que le generó mucha incomodidad al joven extranjero. Y aseguró que está “feliz con Flor” a su lado, por lo que así confirmarían que sí tienen una relación sentimental, a pesar de la diferencia de edad.

“No tengo por qué negarlo. Es totalmente real, estoy feliz con Flor a mi lado, eso me hace sentir bien. Me inestabilizó bastante el tema de Flor de Huaraz con el Gringo Karl, no tengo por qué negarlo, me causó incomodidad”, comentó el joven.

Cabe recordar que Junior expresó en redes sociales, hace pocos días, que estaba cortando toda relación laboral y personal con Flor de Huaraz, por amenazas que recibía. Sin embargo, parece todo haber quedado atrás y ahora tienen un sólido romance.

Además: Milena Zárate triste por ser eliminada de ‘Reinas del show’: “Yo quería quedarme”