Flor Polo confiesa que Néstor le decía que nadie la iba a querer por tener hijos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La engreída de Susy Díaz recordó episodios lamentables de su relación con el cantante Néstor Villanueva con quien se encuentra en una batalla legal para que le de el divorcio tras rumores y pruebas de infidelidad.

Lady Guillén fue quien se encargó de entrevistar a Flor Polo y expresar los malos ratos que vivió con Néstor, incluso recordó que el cantante le dijo que nadie le iba hacer caso por tener hijos.

“En realidad era cuando teníamos problemas. Cuando teníamos problemas me decía eso”, comenzó diciendo Florcita.

Y es que en el transcurso de los meses han habido testigos de como Néstor trataba a Flor hasta la propia mejor amiga salió a hablar y confesar que Néstor la trataba como empleada más no como esposa.

“Yo seguía ahí, seguía ahí, porque tenía miedo de irme, de que nadie me quiera, de que nadie esté conmigo, porque tenía miedo de estar sola. Me aferré mucho a él y no di mi brazo a torcer”, agregó la hija de Augusto Polo Campos con lágrimas en los ojos

Además, la empresaria afirmó que saca fuerzas de donde sea para seguir saliendo adelante pro sus hijos quienes son su mayor motivo para dejar el pasado atrás y empezar una vida nueva.

“Hay muchas cosas que quedan en mí y van a quedar. Lo que importa es que Flor es fuerte, está saliendo adelante. A pesar de todo lo que pasó, ella está bien. La vida es bella, pero hay que seguir saliendo adelante por nuestro hijos, es nuestro motor y motivo para seguir adelante. Eso son mi mamá y mi familia”, finalizó.

Susy Díaz se quiebra al enterarse que Flor sufrió maltratos de Néstor

Susy Díaz se quebró en vivo en el programa de Magaly Medina luego de que se revelara conversaciones de Florcita Polo, su hija, donde asegura haber sido víctima de maltrato físico y psicológico.

Como bien se sabe, en los últimos meses las discrepancias entre Flor Polo y Néstor Villanueva han ido en aumento tras la separación. La hija de Augusto Polo busca el divorcio, mientras que el cumbiambero pone condiciones para firmar el acta.

“Es un tema muy delicado, a mí me afecta mucho lo que Flor me estuvo escondiendo por mucho tiempo”, dijo con la voz quebrantada la intérprete de ‘Mueve la cabeza’.

“Yo siempre sospechaba, pero me lo escondía (…) Lo que mi hija habló hoy día, mi nieto me lo ha contado ayer, mi nieto ha pasado la cámara gesell (…) Me ha preguntado si mi papá le ha pegado a mi mamá”, agregó entre lágrimas Susy Díaz.