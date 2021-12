Flor Polo desmiente a Néstor Villanueva: “Yo duermo con mis hijos y él en otro cuarto”

Compartir Facebook

La hija de Susy Díaz, Flor Polo, llegó como invitada a ‘En boca de todos’ y habló sobre la crisis matrimonial que atraviesa con Néstor Villanueva.

“Las cosas están muy fuerte, estamos atravesando problemas muy fuertes, viene de hace mucho tiempo (…)No entiendo por qué no quiere decir que las cosas que están feas entre nosotros. Esto ya viene de tiempo, espero salir adelante por mis hijos. Néstor sabe lo que está pasando, para mí no es fácil, no voy a entrar en detalles por respeto a mis hijos y mi familia”, dijo en un primer momento.

Luego, ante la pregunta que si duermen juntos pese a que están en problemas, Flor Polo negó el hecho y aseguró que sí lo hace con sus hijos. “Yo duermo con mis hijos, él hace mucho tiempo duerme en el otro cuarto. Yo me siento mal anímicamente”.

Asimismo, Santi Lesmes le consultó qué opinaba Susy Díaz al respecto y qué le aconsejaba en estos tiempos difíciles.

“Mi mamá sabe todo lo que me pasa, tú hablas de mi mamá y se me parte el corazón. Yo solo espero que se soluciones, si Dios quiere que esto siga, así será, y si no quiere todo tiene que seguir para adelante”, dijo con la voz entrecortada.

“Ella (Susy Díaz) me ha dicho que piense bien las cosas, ella no quiere que me separe de Néstor, sobre todo en esta época de Navidad, pero las cosas pasan de un momento a otro, a veces ya no puedes ocultar lo que está pasando”, acotó.

Susy Díaz revela que su ‘sexto sentido’ le avisó: “querían robarme, violarme”

La siempre polémica Susy Díaz se presentó en ‘América Hoy’ y reveló cómo en un pasaje de su vida, su ‘sexto sentido’ la salvó de un peligro inminente.

De acuerdo a lo dicho por la exvedette, el canal le ofreció un taxi, sin embargo, cuando bajaba del departamento algo le puso en alerta y desistió. “Un sexto sentido me salvó. Había un canal me había citado de noche. Yo llego y veo que había un carro ahí, un taxista y sentí extraño, miedo”, comentó.

