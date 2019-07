Flor Polo y Pancho Rodríguez esperan triunfo de la blanquirroja

Entre la espada y la pared, así se encuentra Pancho Rodríguez, tras el ‘Clásico del Pacífico’ que se llevará acabo este miércoles, donde nuestra selección peruana de fútbol se enfrentará contra a Chile por el pase a la gran final de la Copa América Brasil 2019 .

A pesar de ser chileno de nacimiento, el integrante de ‘Esto es guerra’ asegura que su corazón es peruano. “Este encuentro va a estar complicadísimo, porque está Chile y está Perú el país donde vivo, el país que amo, con un partido así, espero que el que gane este encuentro sea el campeón de La Copa América”, indicó Pancho.

“Mi corazón está la mitad con Perú y la otra mitad con Chile, porque veo jugar a la selección chilena y la encuentro genial, y por otro lado, veo a la selección peruana y es un proceso que he vivido con ellos desde el mundial y por eso el amor que siento es gigante por Perú”, agregó el cantante.

Pese a su amor por ambas camisetas, Pancho se animó a dar su score para este encuentro deportivo. “Decir mis scores es un poco complicado, yo creo que será un empate, un 1-1 y de ahí a penales”, comentó el modelo

Asimismo, el integrante de los combatientes, no dudó en enviar un mensaje a las hinchadas de ambos equipos de futbol. “Espero que la gente no se olvide que este partido es un espectáculo, es deporte, que es sano, que el fútbol es alegría, no es violencia, no es racismo”, finalizó Rodríguez.

“CONTIGO PERÚ”

De otro lado, Florcita Polo, hija del compositor peruano Augusto Polo Campos, señaló que en el partido frente a Chile todos gritarán ‘Contigo Perú’, título de la canción de una de las autorías de su fallecido padre.

“Yo creo que la selección está con todas las ganas de hacer un buen partido, siempre respetando al rival. Le tengo mucha fe a Perú y creo que el partido estará 1-1 con gol de Cuevita y luego nos iremos a penales. Chile está dando un buen partido y no podemos bajar la guardia”, comentó la engreída de Susy Díaz.

Además, Florcita se mostró agradecida con los seleccionados peruanos, luego de ver el video de los jugadores en sus camerinos cantando ‘Contigo Perú’, tras obtener el triunfo ante Uruguay. “El partido contra Uruguay lo vimos en un restaurant y de pronto vimos que en redes sociales se viralizó un video de los jugadores cantando la canción de mi padre, y para mí fue un orgullo, me puse llorar de la emoción, mi padre siempre quiso ver a su selección triunfar y siento tanta alegría por eso”, acotó. (v. Rondón)