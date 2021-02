Flor y Néstor dan positivo

Compartir Facebook

Florcita Polo se contagió de COVID-19 junto a su esposo Néstor Villanue-va y los dos permanecen aislados en su casa, manteniendo distancia de sus dos pequeños hijos.

La engreída de Susy Díaz contó que el 8 de enero, luego de viajar a Ica a realizar una sesión de fotos, se sintió mal y decidió someterse a la prueba molecular dando positivo en los resultados. Por eso hizo un llamado a la población para que se sigan cuidando y no bajar la guardia. Durante la entrevista en ‘América Hoy’ contó las secuelas que le ha dejado el coronavirus. Todavía se sigue agitando y que hasta ahora la pasa mal.

“Yo me sigo agitando, sigo cansada, pero agradezco a Dios porque nos dio una oportunidad más de vida. Quiero decirle a la gente que esto no es un juego, yo me contagié y estoy aquí para contar mi experiencia”, indicó Flor en medio del llanto por temor a la enfermedad.

Precisó que su esposo Néstor Villanueva es el que todavía presenta síntomas, por lo que se está aislado de su casa. “El que empezó primero con los síntomas fue Néstor, él sigue aún tosiendo, yo no podía oler y me asusté mucho. Habían días que no queríamos comer y que los días pasen”, añadió.

