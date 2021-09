Florcita Polo no sabía de viaje de Susy Díaz con Walter Obregón: “Me sorprendió”

Compartir Facebook

La hija de Susy Díaz no sabía que su mamá y su pareja, Walter Obregón, habían salido del país para disfrutar de unas vacaciones.

Florcita Polo llegó hasta el set de ‘América Hoy’ para pronunciarse por primera vez acerca del polémico viaje que realizó su mamá, junto a su pareja. A pesar de las crítica, Florcita la apoya afirma que lo que importa es la felicidad de su mamá.

“En realidad como te digo, mi mamá es feliz con quien le haga feliz, es su vida, prefiero enfocarme en mi vida, mis hijos. No lo veo hace tiempo a Walter, pero cuando lo he tratado, me cae bien”, comentó Florcita.

Sin embargo, sorprendió a todos al confesar que ella no tenía ni idea de los planes de viaje de Susy. Flor dijo que la situación la tomó por sorpresa y que cuando le preguntó a su mamá quién sería su compañero de viaje, Susy no quiso darle ningún nombre.

“A mí me sorprendió que haya viajado con él. No sabía, me tomó por sorpresa. (…) Yo le pregunté a mi mamá con quién se iba a ir de viaje, y ella me dijo: A nadie le importa con quién me voy de viaje. ¿Qué puedo hacer? Es la vida de mi mamá”, finalizó Flor.

Cumpleaños de Susy Díaz

Susy Díaz hoy está de cumpleaños y a pesar de tenerla lejos por su viaje, Florcita no dudó en dejarle un mensaje en redes sociales. Flor le escribió un emotivo mensaje a Susy para felicitarla por su día y expresarle lo mucho que la quiere.

“Feliz cumpleaños mamita, Susy Días. Muchas felicidades hoy en tu día, que lo pases muy lindo. Te quiero mucho”, escribió Flor. Sin duda las polémicas en las que se pueda ver envuelta Susy, no la separan de Flor y su relación madre e hija se mantiene firme.

