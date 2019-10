Florcita Polo quiere ganar el ‘Señora Perú’

Por: Juana Aspilcueta / Fotos: Miguel Paredes

La hija de la exvedette Susy Díaz y el recordado compositor Augusto Polo Campos, Florcita Polo, regresa al espectáculo con una figura renovada y apuntando alto, pues la modelo confesó que le gustaría representar al Perú en el ‘Señora Universo’. “Soy una nueva Flor”, dice la esposa del cumbiambero Néstor Villanueva.

-¿Qué operación te has hecho para bajar de peso?

Me he hecho una lipoláser.

-También haces dieta…

Sí, full dieta y entrenando.

-Néstor nos ha dicho que estás ricotona…

(Risas) me gusta, él es una persona romántica y atenta. Me he dado cuenta que ha notado los cambios y estoy feliz. Estoy con una persona que es atenta y detallista conmigo, súper romántico.

-¿Cuál es el secreto de su matrimonio?

Tenemos una relación sana. El me ama y a nuestros hijos, en nuestra casa se respira paz y amor. Vamos a cumplir 9 años de casados y el 20 de octubre once años de relación.

-¿Planes de agrandar la familia?

Por el momento no porque tenemos mucho trabajo y tenemos que darle tiempo a nuestros hijos, este año recién he empezado a trabajar.

-Pero no descartas buscar la mujercita…

Quizá de acá unos años, ahora estoy feliz con mis dos hijos.

-Se especuló que estarías en el ‘Señora Perú Universo’…

Si me lo proponen, claro que me gustaría pero tendría que prepararme. Por el momento todo está bien, tengo mi marca de jeans y vestidos. Lo que uno decreta con la boca se cumple. Este año es mi año.

-¿Consideras que representarías bien al Perú?

Me encantaría y las propuestas son bienvenidas.

-Más adelante te podríamos ver con la corona entonces…

Me gustaría. Participe en el programa ‘En boca de todos’ en la ‘Señora Primavera 2019’, pero me ganó Tula (Rodríguez), iré por mi revancha (risas).

-Algunas mamás se cohíben de lucir sus curvas, ¿a ti no te da roche ponerte vestiditos o bikinis?

No, si nos sentimos cómodas y sexys con una falda cortita o un top, todo bien. Lo que importa es la personalidad. Por el hecho de ser mamá no vas a dejar de ponerte un bikini o un top, si tiene un buen cuerpo lúcelo. Yo me pongo lo que me gusta.

-En algún momento te han criticado por tu peso…

Las personas nunca están de acuerdo, que si eres flaquita porque estas flaquita, que si eres gordita porque estas gordita, uno tiene que querer así. Si algo no te gusta te haces un arreglito y todo bien.

-¿Te consideras una ‘bomba sexy’?

Sí, me dicen que soy una bomba sexy por mis fotos que subo en mis redes sociales. Hay personas que me dicen por qué subo fotos así si soy mamá, pero otros me defienden, dicen: “es mamá pero se ve bien”. Estoy agradecida con los elogios de todos los peruanos.

-Eres una mamá ricotona…

Por supuesto, como me dice mi esposo (risas).